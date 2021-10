Bastano una banana e 2 uova per queste frittelle che sono un carico di fosforo e potassio 

Presentiamo quest’oggi una facilissima ricetta che consente di ottenere almeno 3 risultati. Primo: ricicla in parte qualche alimento in avanzato stato di maturazione. Inoltre si presta a molteplici personalizzazioni, a seconda dei propri gusti. Infine è una vera e propria bomba di energia (idem per questo tiramisù senza zucchero e con poche calorie).

Passiamo all’opera, dunque, anticipando che basta 1 banana e 2 uova per queste frittelle che sono un carico di fosforo e potassio.

Vediamo cosa occorre in cucina

Ingredienti:

Una banana matura;

2 uova (qui alcuni validi suggerimenti per chi soffre di colesterolo);

frutta fresca o miele o sciroppo d’acero o yogurt o altro a piacimento.

Se proviamo a stimare i costi della ricetta, ci accorgiamo che basta all’incirca 1 euro per realizzarla. Dunque, potremmo aggiungere anche un quarto vantaggio di questa delizia: l’economicità.

Prepariamo le nostre frittelle

Prendiamo la nostra banana matura e la sbucciamo, prima di tagliarla a fettine sottili direttamente in una terrina.

In una ciotola a parte versiamo le 2 uova, prima di sbatterle giusto un po’ con la forchetta. Quando saranno unite, infatti, le versiamo direttamente nella terrina con la banana.

A questo punto prendiamo un mixer a immersione e frulliamo il tutto, fino a ottenere un composto ben amalgamato. In assenza di mixer a immersione, possiamo procedere con l’ausilio di una forchetta. In questo modo probabilmente il composto finale non sarà così liscio come nel caso precedente, ma le frittelle risulteranno buone comunque.

La fase della cottura dei nostri pancake

Ora prendiamo una padella antiaderente e dai bordi bassi, di quelle che si usano per preparare le crepes. Diamo giusto una veloce oliata sul fondo e facciamo riscaldare giusto un po’.

Con un cucchiaio, o un piccolo mestolo, versiamo parte del liquido sul fondo della pentola, fino a formare dei pancake, delle frittelle. Ora lasciamo cuocere all’incirca per 1 minuto su entrambi i lati.

A cottura ultimata, potremo servire le nostre delizie con il miele, o con dello yogurt con dello sciroppo d’acero. Oppure si può spalmare sopra una confettura preparata in casa o gustarle insieme a della semplice frutta fresca.

Altrettanto interessante è dare uno sguardo alle tabelle di composizione dei 2 ingredienti principali della ricetta.

Altrettanto interessante è dare uno sguardo alle tabelle di composizione dei 2 ingredienti principali della ricetta.

Nella banana, la ripartizione energetica è per l’85% composta da carboidrati e il 6% da proteine. Tra i minerali, invece, spicca la presenza del potassio (350 mg per ogni 100 gr di frutto), del fosforo (28 mg) e del calcio (7 mg).

La ripartizione energetica dell’uovo è invece pari per il 61% di lipidi e per il 39% di proteine. Anche in questo caso spicca il contenuto di potassio (133 mg per ogni 100 gr di alimento), calcio (48 mg) e fosforo (210 mg).

