Alla lunga lista di offerte di lavoro da Trenitalia, presentate in articoli recenti, se ne aggiungono di nuove. Questa volta la diretta interessata è Trenord, società in collaborazione con FNM, attiva nella gestione dei servizi di trasporto ferroviario nella regione lombarda. Dal 2011 ha subito diversi aggiornamenti sulle linee, portando la media delle corse giornaliere a 2.300, con più di 4.000 collaboratori. Le posizioni ricercate sono diverse e aperte sia a laureati che a diplomati con possibilità di candidatura online.

Le posizioni aperte in Trenord

Queste allettanti opportunità di lavoro con Trenitalia non lasciano nessuno indietro. Dalle offerte di lavoro richiedenti laurea ed esperienza pregressa a quelle per cui basta diploma e autonomia. La prima posizione che presentiamo è il Responsabile Funzione Compliance 231 e Anticorruzione. Per questa qualifica il candidato dovrà avere una laurea in Economia o Giurisprudenza e 5-7 anni di esperienza in ambiti affini. Sono, inoltre, richieste capacità di pianificazione, la conoscenza del pacchetto Office e una buona padronanza dell’inglese.

Lavoro come macchinista

Posizione aperte in Trenord anche per macchinisti. Il candidato ideale dovrà essere diplomato e possedere la licenza di Condotta treni, assieme al Certificato Complementare B. Fondamentale in tal caso è l’esperienza pregressa di almeno 4 anni come macchinista.

Ai diplomati in ambito tecnico

Coloro che hanno conseguito un diploma a indirizzo meccanica, elettronica, elettrotecnica o trasporti potranno candidarsi presso Trenord come Operatore e Tecnico Manutenzione Rotabili. Fra gli ulteriori requisiti richiesti rientrano l’idoneità fisica, la conoscenza del pacchetto Office e l’essere automunito e disposto a muoversi fra i vari centri. Requisito preferenziale è l’esperienza pregressa in ambito di manutenzioni.

Ai laureati Senior

Trenord, società di Trenitalia e FNM SpA, è alla ricerca del profilo Controllo Industriale Senior. Il candidato ideale dovrà avere una laurea in Economia o Ingegneria Gestionale ed almeno 5 anni di esperienza nel settore. Seguono spiccate doti nella gestione e nell’organizzazione di un team di lavoro.

Per scoprire tutte le posizioni aperte e i dettagli relativi, è possibile visitare la sezione Lavora con noi sul sito ufficiale di Trenord. Da qui potremo inviare curriculum tramite la piattaforma proprietaria o via Linkedin. Tuttavia, il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è alla ricerca di personale in gran parte delle sue società annesse, compresa Trenitalia. Per saperne di più ecco “Offerte di lavoro a tutta forza da Trenitalia per macchinisti senza laurea o esperienza pregressa”