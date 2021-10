Spesso in cucina si ricercano pietanze che siano squisite da mangiare e che non portino via molto tempo nella preparazione. Per restare fedeli a questo obiettivo, ecco una delle tante ricette su come preparare il petto di pollo. Oltretutto questo piatto non richiede nemmeno una spesa eccessiva in termini di ingredienti necessari.

Passiamo all’opera, dunque, anticipando sin da subito che un petto di pollo con patate così gustoso verrà voglia di mangiarlo 7 giorni su 7.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Vediamo cosa serve in cucina

Ingredienti (per circa 3 persone):

4 petti di pollo (qui alcuni consigli su quanti grammi di carne consumare a settimana);

4 patate di medie dimensioni;

3 uova;

250 ml di panna;

2 cucchiai di frutta secca a piacimento (tipo arachidi, o pistacchi, o pinoli, etc);

1 cipolla;

spezie a proprio piacimento (noce moscata, erba cipollina, timo, prezzemolo);

olio evo, sale e pepe nero q.b.

Prepariamo questo piatto così succoso e gustoso

Per prima cosa, sbucciamo le nostre patate e tagliamole a fette non troppo sottili.

Poi sarà la volta della cipolla: sbucciamola e tritiamola, prima di versarla in una padella con un filo d’olio.

A questo punto aggiungiamo le patate a fettine e insaporiamo il tutto con del pepe nero, un altro filo d’olio e un pizzico di sale.

Prendiamo i nostri petti di pollo e li sciacquiamo velocemente sotto l’acqua corrente. Con un coltello e un tagliere, passiamo a tagliarli a cubetti di media-piccola dimensione. Insaporiamo anche i tocchetti di petto di pollo con del sale e pepe e li trasferiamo in padella con le patate e la cipolla.

Prepariamo una squisita salsetta

Adesso prepariamo la salsetta che aggiungeremo ai nostri bocconcini di pollo.

In una piccola ciotola versiamo le uova e la panna. Poi completiamo con i 2 cucchiai di frutta secca a piacimento e qualche spezia di nostro gradimento, ad esempio della noce moscata. Con l’aiuto di una forchetta mixiamo il tutto giusto per qualche minutino.

Sembrerà strano, ma il nostro lavoro in cucina è finito dopo circa 15 minuti di preparazione.

A 15-20 minuti dal termine della cottura, versiamo la salsetta nella pentola e lasciamo addensare. Possiamo anche fare, in alternativa, un passaggio nel forno per circa 15 minuti a 180 gradi, magari azionando il grill gli ultimi 5 minuti.

Un petto di pollo con patate così gustoso verrà voglia di mangiarlo 7 giorni su 7

A cottura ultimata potremo aggiungere dell’erba cipollina o del prezzemolo.

Al più possiamo preparare un’insalata mista, per apportare quel giusto contributo di fibre alle proteine del pollo e delle uova e ai carboidrati delle patate.

Approfondimento

Questa torta salata di patate e cipolle è una bomba di salute e di gusto preparata così.