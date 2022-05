Siamo alla ricerca di un piatto estivo da sgranocchiare con gli amici per un aperitivo in giardino. Non vogliamo preparare la solita insalata di riso o il cous cous, ma qualcosa di sfizioso. Un piatto da mangiare tranquillamente in piedi o anche seduti comodi sull’erba. Ecco che la baguette farcita è una pratica e sfiziosa alternativa ai classici antipasti che conosciamo. Semplice e rapida da preparare, è quello che ci vuole per dare brio ad un buffet. Faremo sicuramente un figurone, soprattutto se scegliamo di servire più varianti con diverse farciture. Vediamo come prepararle in pochi minuti e spendendo pochissimo.

Bastano una baguette e pochi ingredienti per un antipasto veloce e appetitoso da mangiare a pranzo con pochi euro

Una farcitura sarà a base di tonno e verdure, l’altra invece con la salsiccia. Vediamo prima gli ingredienti per la farcitura con il tonno.

2 baguette;

180 g di tonno sott’olio;

20 g di burro;

80 g di mascarpone;

15 g circa di olive nere denocciolate;

½ peperone rosso;

1 carota;

sale e pepe q.b.

Procedimento

In una ciotola mettiamo il tonno sgocciolato e schiacciamolo con una forchetta. Aggiungiamo il burro ammorbidito e il mascarpone e amalgamiamo il tutto. Tagliamo il peperone e la carota a cubetti molto piccoli e uniamoli al composto. Uniamo le olive e regoliamo di sale e pepe. Prendiamo poi le baguette, tagliamo le due estremità e, con l’aiuto di un coltello per il pane, eliminiamo la mollica interna. Se ci viene difficile, possiamo anche dividere in due ogni baguette per comodità. A questo punto, con un po’ di carta d’alluminio richiudiamo una delle due estremità e farciamole.

Possiamo usare un cucchiaio o anche una sac à poche. Una volta terminato, rimuoviamo l’alluminio e procediamo dall’altro lato. Farciamo anche l’altra baguette, avvolgiamole nella pellicola alimentare e mettiamole in frigo per almeno 3 ore. Oppure in congelatore per 30 minuti circa, questo servirà a creare delle fette omogenee. Tagliamo quindi le baguette a fette e serviamo.

Ripieno con salsiccia

4 o 5 pezzi di salsiccia fresca;

200 g di stracchino;

30 g di formaggio grattugiato;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Praticamente andremo a ricreare le bruschette con la salsiccia ma molto più sceniche e sfiziose. In una ciotola amalgamiamo la carne di salsiccia, tolta dal suo budello, con lo stracchino. Sale e pepe a piacere e una pioggia di formaggio grattugiato e mescoliamo. Prepariamo quindi le baguette come visto prima e farciamole, ma senza metterle in frigo. Inforniamo a 180° per 8 minuti circa, dopodiché togliamo le baguette e affettiamole. Ripassiamo in forno per qualche minuto le fette in modalità grill e serviamo. Quindi, ecco che bastano una baguette e pochi ingredienti per un antipasto incredibilmente delizioso e sfizioso. A volte, con solo degli ingredienti semplici si possono realizzare piatti davvero saporiti e scenografici. Anche, ad esempio, solo utilizzando la pasta sfoglia che abbiamo un po’ tutti in frigo.

Approfondimento

3 idee sfiziose per degli antipasti veloci e scenografici che lasceranno tutti senza parole