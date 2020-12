Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ormai mancano pochi giorni al giorno di Natale. Grazie alla deroga del DPCM potremo ospitare a casa due persone in più per il pranzo di Natale. E quale migliore occasione per portare in tavola una saporita bruschetta con la salsiccia?

La bruschetta con salsiccia che accontenterà tutti al pranzo di Natale

Questa ricetta è semplicissima, in soli 15 minuti si potrà gustare una fantastica bruschetta che piacerà davvero a tutti.

Ingredienti per 4 persone:

4 pezzi di salsiccia fresca (circa 300gr);

1 confezione di crescenza da 300 gr;

pane tipo filoncino;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Prima di tutto prendiamo i pezzi di salsiccia. Togliamo il budello incidendo con un coltello lungo tutta la lunghezza. A questo punto spezzettiamo con le mani la carne della salsiccia in una ciotola. Prendiamo la crescenza, va bene anche lo stracchino. E si può utilizzare anche quello senza lattosio.

Uniamo la crescenza nella ciotola con la carne della salsiccia ormai fuori dal budello. Con un forchetta mescoliamo e amalgamiamo il tutto. Se la salsiccia non contiene pepe, allora bisognerà aggiungerlo. Quindi aggiustiamo di sale il composto e se necessario aggiungiamo il pepe.

A questo punto prendiamo il filoncino di pane e tagliamo delle fette di medio spessore. Circa 2cm. Ora prendiamo una fetta e distribuiamo il composto con la forchetta. Copriamo tutta la superficie. E una volta finito mettiamo la fetta su una teglia rivestita di carta forno. Va bene anche la placca da forno.

Inforniamo a 200°/220° in forno ventilato, per 15 minuti al massimo. Basterà controllare che la superficie della bruschetta sia diventata un po’ croccante. E le nostre bruschette sono pronte per essere portate in tavola!

Ed ecco la ricetta della bruschetta con salsiccia che accontenterà tutti al pranzo di Natale. In base alle esigenze si può sostituire la crescenza con una senza lattosio. O provare con un pane di segale per chi non digerisce bene la farina bianca. Se invece i nostri ospiti sono amanti del pesce, si può preparare un delizioso antipasto con i cannolicchi.