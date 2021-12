Non esiste momento più emozionante che decorare in allegria l’albero di Natale. Scegliere il colore o le varie tonalità con cui abbellirlo e usare un poco di fantasia per dare vita alle creazioni più originali.

In effetti, realizzare le varie decorazioni di casa è un modo intelligente e divertente per risparmiare, pur ottenendo dei risultati molto particolari. Se non siamo molto pratiche con colla a caldo e non abbiamo grandi strumentazioni a casa, potremo optare per un solo ingrediente.

Solitamente si usa in cucina o per pulire vari ambienti di casa, ma in questo caso sarà un elemento indispensabile per le nostre creazioni fai da te.

Infatti, bastano solo alcuni cucchiai di bicarbonato e pochi altri ingredienti per realizzare delle speciali decorazioni natalizie. Potremo scegliere varie forme per abbellire non solo l’albero, ma anche le camerette dei più piccoli, le finestre, l’ingresso di casa. In più, ottenendo una semplice pasta modellabile, praticamente atossica, sarà facile riuscire a modellarla e non perderemo una valanga di tempo.

Per realizzare la pasta di bicarbonato serviranno:

200 gr di bicarbonato;

100 gr di amido di mais;

150 ml di acqua.

In un pentolino versiamo l’acqua, accendiamo il fuoco e riscaldiamo abbondantemente. Poi potremo aggiungere gli altri componenti, tendo la fiamma bassa e mescolando continuamente.

Appena la pasta sarà più denta e compatta, staccandosi dai bordi, spegniamo il fornello e mettiamo la pasta in un foglio di giornale per farla raffreddare e riposare un poco. Adesso dovremo solo scegliere se impastarlo a mano libera, modellandolo a nostro piacimento, oppure se usare degli stampi per biscotti.

Il primo passo è usare 2 fogli di carta forno, dove inserire all’interno un pezzo di basta di bicarbonato e una spolverata di amido, per stenderla con il mattarello. Se invece abbiamo manualità, con le mani potremo direttamente modellare dei personaggi o elementi natalizi.

Gli addobbi

Per rendere tutto il procedimento ancora più sbrigativo e facile, appiattiamo dei pezzi di pasta e posizioniamo sopra gli stampi dei biscotti, per dare la forma. Potremo scegliere, ad esempio, gli stampi a stella, cuore, orsetto, campanella, angioletto.

Ricordiamoci di fare un foro, ad un’estremità della formina, così, quando sarà asciutta, potremo inserire il nostro nastrino per appenderla. Inoltre, potremo inserire dettagli come incidere lettere, oppure foglie, legnetti o altri elementi naturali.

Mettiamo le decorazioni in forno ad una temperatura di circa 80° per almeno 40 minuti. Se desideriamo gli addobbi colorati, basterà aggiungere nel composto tempere o coloranti di tipo alimentare.

