La prima seduta della settimana riserva molte piacevoli sorprese agli investitori. Le Borse europee riprendono fiducia dopo alcuni giorni di profonda incertezza e il nostro listino fa meglio delle altre principali Piazze europee. Così oggi le Borse corrono e Piazza Affari fa da locomotiva mentre questo titolo batte tutti i record, raddoppiando di valore in due giorni. Infatti, da segnalare a Milano l’ennesima seduta in fortissimo rialzo di un’azione che già venerdì era volata. Ne avevamo parlato nell’articolo: “Questo titolo esplode clamorosamente dell’84% ma non basta a Piazza Affari trascinata al ribasso da Wall Street”.

Le Borse europee tornano a correre

Le Borse ripartono col vento in poppa. La nuova settimana si apre con rialzi convincenti di qua e di là dall’Oceano. Dopo giorni di incertezze, sui mercati sembra tornato un sentiment positivo e la voglia di comprare. La variante sudafricana del Covid 19, denominata Omicron, adesso fa molta meno paura. In Sudafrica i contagiati da questa nuova forma di pandemia non hanno riscontrato stati di salute più gravi di quelli del Covid 19. Il consulente della Casa Bianca per la pandemia, Anthony Fauci, ha ribadito che la variante Omicron non appare più pericolosa del Covid 19. Questo significa che gli attuali vaccini sono efficaci anche contro questa variante pandemica.

Su questa notizia tutti i mercati azionari hanno ripreso fiducia e gli operatori oggi si sono precipitati ad acquistare. I prezzi convenienti delle azioni dopo le correzioni dei giorni precedenti sono stati un’esca ineludibile. Così le Borse europee fin dalla mattinata hanno innestato la quinta marcia e hanno iniziato a correre, finendo la seduta sui massimi della giornata. L’indice Euro Stoxx 50 ha chiuso in salita dell’1,4% e l’indice tedesco Dax ha realizzato lo stesso identico guadagno. Anche le Borse di Parigi e di Londra hanno avuto una seduta decisamente positiva, salendo dell’1,5%.

Le Borse corrono e Piazza Affari fa da locomotiva mentre questo titolo batte tutti i record

La Borsa migliore tra quelle principali è stata Piazza Affari. Il nostro listino ha messo a segno una seduta esemplare, guadagnando oltre il 2,1%. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato a 26.498 punti. Il rialzo del prezzo del petrolio ha spinto anche oggi il titolo Italgas che è stato il migliore delle blue chip. L’azione, che è in crescita già da alcune sedute, ha chiuso con un balzo del 3,6% a 5,8 euro, massimo da agosto.

Ma ancora una volta la regina del listino è stata Conafi. L’azione ha guadagnato quasi il 22% chiudendo a 0,74 euro. Questo target era stato indicato nell’articolo: “Questi 2 titoli sono in rampa di lancio ma per Piazza Affari ci saranno problemi sotto questo livello”.

Approfondimento



Il punto sui mercati