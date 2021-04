I muffin fanno impazzire adulti e bambini. Sono tipicamente intesi come dolci, ma sono buonissimi anche nella loro versione salata. Sono famosi per la bontà del cuore morbido che si trova al loro interno, che solitamente contiene cioccolato cremoso, pistacchio o confetture di diverso tipo.

I muffin più golosi prevedono anche una guarnizione esterna di glasse di vari gusti e colori. Infatti sono belli anche esteticamente, perfetti per decorare i buffet di feste e cerimonie.

In questo articolo ci dedicheremo ai muffin nella loro versione più tradizionale, cioè quella al cioccolato, ma con due particolari speciali. Uno riguarda la doppia guarnizione al cioccolato, per un muffin davvero delizioso, da leccarsi i baffi. La seconda caratteristica riguarda il fatto che questi muffin non prevedono l’utilizzo delle uova, quindi sono perfetti per chi soffre di questo tipo di intolleranza. Oltretutto sono velocissimi da preparare. Quindi, partiamo subito con questa ricetta davvero speciale. Bastano solo 5 minuti per preparare questi irresistibili muffin al doppio cioccolato e senza uova, davvero strepitosi.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 300 grammi di farina di tipo 0;

b) 120 grammi di zucchero normale o di canna (o 50 grammi di stevia per la versione light);

c) 40 grammi di cacao in polvere (amaro per la versione light);

d) 270 ml di latte (soia o avena sono perfetti per la versione light);

e) 80 ml di olio di semi di girasole;

f) un pizzico di sale;

g) una bustina di lievito per dolci;

h) 150 grammi di gocce di cioccolato (fondente, bianco o al latte a scelta personale)

Procedimento

La preparazione di questi muffin è davvero molto semplice. Per prima cosa, setacciamo la farina. Quindi, in un contenitore, uniamo la farina, lo zucchero, il cacao e iniziamo a mescolare. A questo punto aggiungeremo il lievito e il pizzico di sale. In questa fase è importante riuscire ad amalgamare bene il tutto, magari aiutandosi con una frusta a mano.

Ora è il momento di addizionare poco alla volta il latte, continuando sempre a mescolare, quindi l’olio. Continuiamo a miscelare aiutandoci, questa volta, con una spatola, finché avremo ottenuto un composto morbido e omogeneo.

A questo punto, inseriamo nell’impasto l’ingrediente principale, ovvero le gocce di cioccolato, e continuiamo a mischiare. Ora ci servirà uno stampo da forno per muffin, in cui avremo precedentemente inserito dei pirottini resistenti al calore. E il nostro lavoro è già terminato.

Ecco perché bastano solo 5 minuti per preparare questi irresistibili muffin al doppio cioccolato e senza uova, davvero strepitosi.

Ora inforniamo a 180° per venti minuti circa. Ricordiamoci di fare sempre la prova stecchino per assicurarci di aver portato a termine la cottura.