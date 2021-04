Ogni anno spendiamo tantissimi soldi in detersivi. Parliamo di centinaia di euro che un nucleo familiare medio spende annualmente per comprare detergenti e saponi di ogni genere. E, con la pandemia, questa situazione non ha fatto altro che peggiorare. Esiste un detersivo specifico per ogni necessità. Per la lavatrice, per il pavimento, per i vetri, per le superfici, e chi più ne ha più ne metta.

Il problema è che, in questo modo, rischiamo non solo di sperperare molto denaro, ma anche di riempirci la casa di sostanze tossiche e velenose. E se esistesse un modo per ottenere in 5 minuti un prodotto fai-da-te del tutto naturale, economico ma efficace come i detersivi delle grandi marche? È esattamente ciò di cui parleremo in questo articolo.

Ci concentreremo, in particolare, sulla preparazione di uno sgrassatore perfetto per pulire la cucina. Infatti, la soluzione migliore per pulire perfettamente il piano cottura è questo sgrassatore naturale da fare a casa in 5 minuti.

Addio ai prodotti chimici

I normali detersivi sono prodotti aggressivi che, a lungo andare, possono provocare danni gravi alla nostra salute. Allergie cutanee, irritazioni e problemi di respirazione sono solo alcuni tra i problemi più frequenti.

Basti pensare che, ad esempio, i detersivi con cui puliamo il bucato sono gli stessi che verranno a contatto con la nostra pelle e con quella dei nostri cari quando indosseremo i capi d’abbigliamento lavati in quel modo. Meglio evitare no? La ricetta del detergente che proponiamo in questo articolo è ottima sotto tanti punti di vista. Vediamo insieme come prepararlo.

Il potere degli agrumi

Le bucce degli agrumi possono diventare degli ottimi disinfettanti, mentre l’aceto è perfetto per igienizzare e lucidare. É per questo che oggi uniremo il potere del mandarino a quello dell’aceto bianco per creare il nostro detersivo naturale.

Dopo aver sbucciato i mandarini, metteremo le bucce in un contenitore. Ne andrà bene uno qualsiasi, della misura che preferiamo, l’importante è che possa essere chiuso con un coperchio. Aggiungiamo ora l’aceto bianco, fino a ricoprire la buccia dei mandarini.

A questo punto, bisognerà lasciar macerare questo composto per almeno una settimana. Questo tempo è necessario per far sì che i componenti disinfettanti del mandarino si depositino nell’aceto.

Al termine della settimana, prenderemo un passino e lo useremo per filtrare la soluzione ottenuta. Ed ecco ultimato il nostro sgrassatore naturale e super efficace.

Questo liquido è perfetto per sgrassare i fornelli unti e incrostati e il piano cottura. Ecco perché la soluzione migliore per pulire perfettamente il piano cottura è questo sgrassatore naturale da fare a casa in 5 minuti. Ma non è tutto.

Questo detergente è perfetto anche per tante altre superfici, come lavelli, rubinetti di acciaio, i lavandini di ceramica del bagno, eccetera. Se si è in dubbio sulla resa finale del procedimento, è meglio testarlo inizialmente su una piccola parte della superficie da pulire per essere sicuri del risultato.