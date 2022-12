Bastano questi trucchetti per eliminare la puzza di pesce da casa, cucina, mani e taglieri

Se il problema del cattivo odore di pesce ci dà il tormento, in seguito vedremo dei rimedi naturali per eliminarlo dal corpo e dalle stanze di casa.

Buono, nutriente, gustoso, leggero, povero di grassi e calorie, sembra che il pesce sia l’alimento ideale da portare ogni giorno in tavola. Eppure, il pesce tende sempre a intimorire chi si mette ai fornelli e non solo per la presunta difficoltà. Per quanto concerne una buona preparazione, è sufficiente conoscere i segreti del mestiere, come quelli per un polpo morbidissimo, ad esempio.

Ma, oltre alla preparazione, quello che più spaventa del pesce è il forte odore lasciato in casa, soprattutto in cucina, sulle mani e sulle stoviglie. Fortunatamente bastano questi trucchetti per eliminare la puzza e scordarci del problema del cattivo e persistente odore di pesce.

Come eliminare l’odore di pesce dalle mani

Partiamo dalla persona. Non c’è dubbio che il metodo più pratico e intelligente di scongiurare il cattivo odore del pesce sulle mani sia quello di utilizzare dei guanti. Questi, se indicati per le preparazioni alimentari, dunque senza polveri e ipoallergenici, sono ideali per toccare ogni pietanza senza correre il rischio di portarne dietro l’odore per giorni.

Se però non volessimo calzare dei guanti, potremmo ricorrere ad alcune soluzioni naturali utili a questo problema. Che sia sulle mani o sulle stoviglie come piatti, bicchieri e taglieri, il metodo migliore è quello di sciogliere le molecole grasse e odorose. Pertanto, a questo scopo sono utili sostanze acide come il succo di limone. Passiamo sulle mani del succo di limone e sfreghiamole per eliminare molto più rapidamente l’odore. Ancora meglio sarebbe avere dei mezzi limoni spremuti da usare come “spugnetta” sia sulle mani che sulle stoviglie. Al termine dell’operazione risciacquare tutto con acqua calda.

Bastano questi trucchetti per eliminare la puzza e risolvere il problema dell’odore di pesce in casa

Se invece il problema è quello dell’odore di pesce in cucina o negli ambienti di casa possiamo agire così. Per prima cosa chiudiamo bene le porte della cucina e quelle delle stanze in modo tale da non far fuoriuscire gli odori di cucinato. Fatto questo, per donare un gradevole aroma alla cucina durante le cotture possiamo utilizzare un deodorante naturale. In un pentolino facciamo bollire delle bucce di agrume, come limone, arancia, mandarino o pompelmo, insieme a delle spezie. Queste possono essere chiodi di garofano, bacche di ginepro, stecche di cannella e foglie di alloro. Lasciato sul fuoco, questo mix aromatico sostituirà il forte odore di pesce. Questo decotto può essere utilizzato anche al temine delle preparazioni e lasciato bollire 30 minuti.

Non solo mani e stoviglie

Ora che abbiamo visto come risolvere il problema in casa, passiamo ad un ultimo consiglio. Se a seguito della cena o del pranzo di pesce avvertissimo in bocca un cattivo sapore, possiamo masticare una specifica spezia, ossia il cardamomo, che risolverà per sempre il problema dell’alito cattivo. Questo rimedio può essere utilizzato anche contro l’alito viziato di fumo.