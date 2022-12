Semplicissimo condividere e vedere la lista desideri degli altri: finalmente regali a colpo sicuro!

L’impegno nel ricercare regali non sempre premia, capita di fare doni che non piacciono assolutamente. Per quanto si apprezzi comunque il pensiero, inutile negare che si rimane delusi nello scartare il pacchetto e che ci si sforzerà di camuffarlo. Per evitare di spendere soldi per cose non gradite nonché di dover fingere, molto meglio rivolgersi a una lista desideri online, come quella di Zalando, Amazon e Ikea. A questo punto dobbiamo capire bene come servircene e rimarremo stupefatti dalla sua facilità.

Prendere qualche cadeau spesso è un’impresa difficile. Salvo conoscere perfettamente il destinatario, potremmo non sapere cosa interessi. Anzi, talvolta nonostante lo stretto legame potremmo non averne idea, come nel caso di un fidanzato complicato. Si corre così il rischio di sprecare soldi per oggetti che lasciano insoddisfatti. Questa situazione si può però scongiurare, sia per quanto riguarda i presenti da fare che da ricevere. Basterà scoprire gli oggetti desiderati, ognuno ne ha alcuni che brama di avere.

Davvero semplicissimo condividere e vedere la lista desideri degli altri

Sarà forse una caduta di stile, ma laddove la confidenza è molta possiamo chiedere esplicitamente cosa si voglia. Se vogliamo giungere allo stesso scopo ma in modo più formale potremmo chiedere della wishlist dei principali siti e-commerce. Una funzionalità presente in buona parte degli stessi che consente di selezionare gli articoli in attesa di acquistarli. Per creare una lista dei desideri il metodo differisce poco sui vari siti. In generale basta aprire l’articolo e cliccare su aggiungi lista dei desideri o sulla sagoma di un cuoricino. Da lì troveremo gli oggetti in un nostro elenco personale che è possibile far visionare ad altri.

In tutti i casi per usufruire del servizio dovremo disporre di un account registrato.

Per quanto concerne Amazon clicchiamo sul nostro account e selezioniamo liste. Aperta la lista acquisti clicchiamo su Invita e da lì Solo lettura o Modifica e acquista, a seconda se vogliamo consentire o meno modifiche al mittente. Utile per acquistare direttamente da Amazon e cancellare l’oggetto dalla lista. Possiamo poi scegliere di copiare il link per inoltrarlo anche direttamente tramite WhatsApp, mail o sms.

Anche su Ikea vi è la lista regalo. Dopo aver fatto l’accesso si dovrà cliccare su Crea lista regalo e compilarla. Dopo di che la si aprirà, si andrà in Impostazioni e poi in Condivisione. Si genererà un link da inviare ad amici e parenti tramite mail o app di messaggistica. In questo modo potremo vedere le preferenze altrui o mostrare le nostre circa i mobili che ci piacciono nonché per gli addobbi natalizi.

Altre procedure facili

Anche sui siti prettamente di abbigliamento possiamo sfruttare la lista. Ad esempio è semplicissimo condividere e vedere la lista desideri su Zalando. Andiamo sull’elenco preferiti e su Seleziona articoli da condividere, clicchiamo sopra quelli da scegliere e poi su Copia Link. Laddove non si possono generare i link possiamo fare uno screen della lista e inviarlo ai contatti interessati. Oppure inoltrare direttamente l’url dei singoli articoli qualora si tratti di pochi elementi.

Quando non si hanno liste online vi sono poi altri modi da da utilizzare per far scoprire cosa desideriamo e capire cosa vogliano gli altri. Ad esempio possiamo portare il discorso su una cosa che ci piace e precisare ci serva. Ugualmente possiamo parlare di oggetti disparati per tastare gli interessi altrui.