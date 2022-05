La pulizia di superfici e pavimentazioni richiede sempre una gran fatica e un buon dispendio di energie. Farlo conoscendo i trucchi giusti, però, aiuta a risparmiare tanto sforzo e consentirebbe di ottenere risultati certamente migliori. Ogni materiale ha le sue precise caratteristiche ed

esistono prodotti in grado di far ottenere il massimo della brillantezza. Il porfido, ad esempio, si dimostra una delle scelte più popolari degli ultimi tempi. Il motivo è da ravvisare nelle sue precise caratteristiche.

Perché scegliere questo materiale in alternativa a marmo e granito

Sono in tantissimi a scegliere il porfido in alternativa ad altri materiali come marmo, granito, basalto o ardesia. Tra le principali caratteristiche del porfido è possibile trovare un’ottima resistenza agli agenti atmosferici, a urti e flessioni e un’importante durezza. Le superfici in porfido, inoltre, non perderebbero la loro resistenza allo scivolamento neanche con piogge insistenti.

Le colorazioni sono molto variegate e vanno dal rosa, al grigio, passando per il viola o il marrone. Preservarne il colore diventa importantissimo, specialmente durante l’attività di pulitura. Impiegare i prodotti giusti diventa, quindi, fondamentale.

Per una pulizia ordinaria di questo materiale

Muffa, macchie calcaree e terriccio rappresentano i nemici giurati del porfido e richiedono pulizie molte frequenti e ravvicinate. Se non disponiamo di un’idropulitrice, è possibile usare una scopa di setole per eliminare la sporcizia. Costituiscono un valido aiuto i prodotti antimacchia specifici per questi materiali, che ne ravviveranno anche i colori.

Bastano questi prodotti naturali per pulire il porfido del giardino da muffa e muschio o dal calcare senza idropulitrice

Sono molto più difficili da rimuovere, invece, eventuali macchie di olio. Certo, è fondamentale tamponare tempestivamente la macchia per eliminare l’eccesso d’olio. Poi, basterà versare sopra del normale talco o della segatura, farina o sabbia per assorbirlo. Per macchie d’olio più ostinate, è possibile impiegare del detergente per pavimenti.

In commercio esistono numerosi prodotti che impermeabilizzano questo materiale da olio e umidità. Tuttavia, è fondamentale evitare quelli acidi, corrosivi e opacizzanti. Qualcuno ricorrerebbe anche alla candeggina, ma il consiglio è sempre di provare su una piccola porzione più nascosta di pavimentazione o superficie.

Qualche ultima soluzione

Non bastano questi prodotti naturali per pulire il porfido dallo sporco ostinato? Qualcun altro utilizzerebbe anche l’olio paglierino, da stendere con l’aiuto di una scopa. In alternativa, anche il bicarbonato di sodio avrebbe una leggera azione abrasiva.

