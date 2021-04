Ogni tipologia di materiale presente in abitazione necessita di cure e attenzioni diverse nella pulizia. Marmi, graniti e pietre in generale hanno caratteristiche diverse e richiedono l’utilizzo di specifiche soluzioni. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende mostrare come avere scale e gradini di casa in pietra perfettamente puliti e soglie d’ingresso brillanti con questi geniali consigli. Grazie a tali piccole accortezze è possibile ottenere migliori risultati in un tempo notevolmente inferiore. Ecco cosa sapere al riguardo.

Scale e gradini di pietra

Marmo, travertino o granito sono solo alcuni dei materiali di realizzazione di scale e gradini. In tutti questi casi occorrerà prima verificare l’idoneità di un dato metodo di pulizia con lo specifico materiale. Per pulire questa zona di casa è conveniente sempre tentare prima la soluzione meno invasiva.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Basta mescolare acqua calda e sapone con un pH neutro. Va benissimo cioè quello impiegato per la pulizia del corpo purché rispetti questa neutralità. Ma se le macchie fossero difficili da rimuovere? Ecco come avere scale e gradini di casa in pietra perfettamente puliti e soglie d’ingresso brillanti con questi geniali consigli.

Macchie ostinate

In questo caso esistono due buone soluzioni. La prima è quella di mescolare bicarbonato di sodio e acqua, lasciarlo agire per il tempo necessario alla rimozione della specifica macchia e sciacquare via. Ma un rimedio davvero tanto valido specialmente quando le macchie sono unte e grasse è il borotalco.

Basterà lasciarlo agire anche per qualche giorno o fino a completo assorbimento della macchina. È possibile anche ripetere l’operazione più volte per un risultato ottimale. Anche l’ammoniaca costituisce un buon rimedio con la gran parte dei materiali, ma sempre meglio sperimentarla prima solo su alcune zone nascoste.

La ruggine

Una delle maggiori nemiche di scale e soglie in marmo è la ruggine. Gli aloni lasciati da vasi o altri elementi d’arredo costituiscono un problema complesso con cui fare i conti. Consigliamo di provare mescolando succo di limone e sale fino a realizzare una pasta da lasciar agire per poco tempo sulla macchia.

Poiché il limone è acido consigliamo di non impiegare questo rimedio per pavimentazioni più delicate come quelle lucide. Anche la fecola di patate sembra restituire risultati soddisfacenti.

Marmi scuri

Per le pietre scure come quelle nere suggeriamo di usare una soluzione a base di acqua, detersivo per lavatrice e un solo cucchiaio di aceto. Per ripristinare la lucentezza è utile anche usare i prodotti impiegati per lucidare le scarpe scure.

Ultime precisazioni

Meglio agire sempre prevenendo le macchie con appositi prodotti di protezione. Tra questi cere extravergini o abbondanti dosi di sale da strofinare sui gradini con un panno umido.