La scelta dello smalto giusto per mani e piedi merita sempre qualche minuto di attenzione. Esistono colori in grado d’invecchiare terribilmente la mano e altri che riescono, invece, a ringiovanirla. Molto dipende dal colore del proprio incarnato e dalla lunghezza dell’unghia giusta per le proprie dita.

Eppure, la tinta di smalto può davvero fare la differenza. Non a caso, il mondo delle Nail Art è oggi sempre più ricco e variegato. Sono tantissime le donne che scelgono di affidarsi ai migliori centri estetici e a professionisti delle unghie. Ma sono tante anche quelle che decidono di fare da sé riguardo allo smalto.

In entrambi i casi, rimanere al passo con le ultime tendenza di stagione è importantissimo. Questo discorso vale di più per le donne che hanno più di 40 o 50 anni e che non vogliono ricorrere al solito bianco.

Quest’irresistibile colore di tendenza per unghie corte o lunghe è popolarissimo anche tra le over 50 per un motivo inaspettato

Le unghie color caramello sono l’ultima novità che non bisogna assolutamente perdersi in fatto di smalto semplice, gel o semipermanente. Si tratta della vera alternativa al classico (ma già troppo visto) color carne.

Il color caramello esalta la delicatezza della mano e la rende femminile e golosamente irresistibile. Non solo si tratta di una tinta perfetta per tutti i giorni, ma anche di una particolare colorazione anche per occasioni più speciali.

Prima di capire la motivazione per cui questo smalto è sempre più popolare tra donne di tutte le età, scopriamo qualche prezioso consiglio per sfoggiarlo.

Un consiglio sulla forma e sulla finitura

Per quanto riguarda la forma, sembra preferibile portarlo su unghie corte o lunghe a mandorla. Anche l’unghia quadrata o a stiletto ne risulta valorizzata.

Ma meglio portarle lucide oppure opache? Per la primavera e l’estate sembra preferibile scegliere un caramello con finish lucido e preferire l’opaco per la stagione autunnale.

Perché scegliere proprio questa Nail Art del momento

Semplicemente, quest’irresistibile colore di tendenza per unghie corte e lunghissime piace a tutte le donne perché sta bene con qualsiasi incarnato. Sembrerebbe adatto sia per chi ha un sottotono della pelle caldo che freddo e, persino, per i neutri.

Questo perché esistono infinite sfumature di caramello, da quello con toni color sabbia, al color carne, al cappuccino o cioccolato. Con un incarnato freddo è consigliabile una nuance più “lattiginosa“, per i sottotono caldi o neutri meglio virare verso il caffè.

