Che bontà i peperoni, sono verdure deliziose che arricchiscono la tavola di tanti colori e altrettanto gusto. Si trovano alla perfezione in un’insalata fresca, per una pasta cremosa o, ancora, in un contorno appetitoso, magari con le patate.

Ma la ricetta che manda veramente al settimo cielo le papille gustative è quella dei peperoni ripieni. Spettacolari di carne o col riso, si presentano che è un piacere e si divorano in un sol boccone. Se, però, vogliamo tenere da parte uno di questi ingredienti o provare una farcitura diversa, potrebbe piacerci molto l’idea odierna.

Saranno velocissimi questi peperoni ripieni senza carne e riso, ma con un ripieno speciale da leccarsi i baffi. Sveliamo allora la ricetta di oggi e vediamo ciò che ci serve per realizzarla.

Ingredienti per 4 persone:

4 peperoni verdi o rossi;

240 g di tonno sott’olio;

2 fette di pane raffermo;

1 uovo;

olio di oliva;

prezzemolo;

1 spicchio d’aglio;

sale q. b.

Velocissimi questi peperoni ripieni senza carne e riso cotti in padella da gustare caldi o freddi

Iniziamo occupandoci dei nostri peperoni. Laviamoli con cura, poi prendiamo un coltello e tagliamo via la parte superiore. Poco alla volta ci sbarazziamo anche dei semini interni, evitando di rompere gli ortaggi.

Apriamo la scatoletta e scoliamo il tonno, se non abbiamo a disposizione quello al naturale. Mettiamolo in una ciotola e aggiungiamo l’uovo. Dopo averla grattugiata, uniamo anche la mollica del pane, infine il prezzemolo tritato.

Insaporiamo il mix con un pizzico di sale e amalgamiamo alla perfezione tutti gli ingredienti. Al termine del procedimento dovrà risultare un composto uniforme e piuttosto corposo.

Recuperiamo i peperoni che avevamo lasciato in disparte e cominciamo a riempirli uno per volta col nostro ripieno. Se necessario, facciamo pressione con le dita per spingerlo sul fondo. Non lesiniamo con le quantità, ma assicuriamoci che la farcitura arrivi fino ai bordi.

Terminato anche questo passo possiamo iniziare a scaldare sul fuoco una padella con un goccio di olio di oliva e lo spicchio d’aglio. Aggiungiamo i peperoni e lasciamoli cuocere a fiamma moderata per 10 minuti col coperchio. Dopodiché scopriamo la casseruola e terminiamo la cottura. Impiattiamo i nostri peperoni farciti ancora caldi e serviamoli ai nostri ospiti.

