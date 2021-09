Quasi nessuno ormai riesce a riconoscere un Rolex falso da uno originale. Questo sta accadendo negli ultimi anni grazie all’escalation di continue richieste d’acquisto di orologi Rolex, un po’ per moda ma anche per investimento.

Molte di queste persone preferiscono, o non possono, investire grosse somme di denaro, così si è alimentato un mercato sempre più florido di orologi di lusso falsi. Ma se le differenze sono così sottili come possiamo non lasciarci abbindolare dall’occasione di turno? I segreti ci sono ed in particolare qui verranno svelati i 5 più significativi per distinguere un orologio Rolex vero da uno falso.

Gli orologi di lusso che tutti vogliono

Anche se non si è esperti del settore, ci sono degli elementi chiave inconfondibili su cui dobbiamo puntare l’attenzione quando si presenta l’occasione giusta d’acquisto per questo orologio di lusso.

Con un po’ di pratica sarà facile prendere confidenza con il mondo dell’orologeria svizzera e restare affascinati da un oggetto a cui molti ambiscono.

Le repliche di questo prestigioso marchio di lusso sono quelle attualmente più richieste sul mercato. Molte volte sono perfettamente riprodotte e una sola foto non basta, quindi bisogna visionare per bene l’orologio se è possibile, da vicino.

Online c’è la possibilità di acquistare in modo sicuro presso molti rivenditori ufficiali Rolex. E se si vuole puntare al nuovo bisognerebbe sapere quali sono i nuovi gli orologi Rolex da acquistare come ottimo investimento a prezzi accessibili.

Oppure se invece del nuovo si vuol puntare su un ottimo usato, molti negozi online offrono un buon secondo polso ad ottimi prezzi. E in questi casi può essere utile questa guida su quanto può valere un orologio Rolex.

Ma se tra una ricerca e un’altra, ci capita sott’occhio uno di questi orologi di lusso ad un prezzo d’occasione, vorremmo assolutamente capire se si tratta di un originale o di un falso.

Svelati i 5 segreti per distinguere un orologio Rolex vero da uno falso

La prima cosa da fare è controllare il numero seriale. È la carta d’identità dell’orologio e si trova tra le due anse, dove si vi è l’attacco del cinturino. L’incisione può variare in base all’anno di produzione, ma i caratteri non devono essere imprecisi ed inoltre quei caratteri scritti devono combaciare con l’anno di produzione. In questi casi, per capire se combaciano, basterà fare una piccola ricerca online oppure chiamare l’assistenza clienti Rolex.

Un altro indicatore è la lente d’ingrandimento che si trova sulla data. Questa dovrà ingrandire il numero 2.5 volte. Alcuni modelli non hanno la data oppure non hanno la lente sopra la data come il Sea-Dweller. Se si tratta di un orologio Rolex falso, questo avrà sicuramente una lente sulla data di scarsa qualità che messa a confronto con l’originale, mostrerà le evidenti differenze.

Altro fattore fondamentale è il movimento. Gli orologi Rolex sono esclusivamente meccanici, eccetto l’unico Oysterquartz con un movimento a batteria. I falsi sono quasi tutti con un movimento al quarzo e la differenza la si riesce a percepire perché il ticchettio delle lancette non è armonioso, ma brusco.

Inoltre da non sottovalutare l’importanza dei materiali anche solo esterni, che su quelli ben visibili cambia da un falso ad un originale. La cura nell’estetica è uno dei cavalli di battaglia di questo noto marchio svizzero che predilige materiali di altissima qualità.

Ciò sottintende che ad esempio se la cassa è in acciaio, sarà inossidabile, senza alcun tipo di sbavatura. Oppure la coroncina del marchio oltre ad essere sulla corona esterna, deve essere riportata anche sul quadrante e dovrà essere rigorosamente con 5 punte. In alcuni casi, la corona è incisa anche nel vetro dell’orologio ad ore 6 e non può essere vista ad occhio nudo, ma con l’aiuto di una lente d’ingrandimento.