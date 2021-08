Non è nota quanto la vitamina A o la C, eppure la vitamina B6 è fondamentale per la salute del nostro organismo. Ha l’importantissima funzione di creare una barriera immunitaria per difendere il nostro corpo da malattie e malanni di stagione. Inoltre è una vitamina che aiuta a prevenire l’invecchiamento. E, addirittura, alcuni studi recenti dimostrerebbero che la vitamina B6 sarebbe utile per prevenire il tumore del polmone e della prostata.

Ecco perché è così importante assumerla nel nostro organismo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ciò che non tutti sanno, però, è che la vitamina B6 non può essere accumulata, ma deve essere integrata nell’organismo dall’esterno attraverso l’alimentazione. Ecco perché è importante portare ogni giorno in tavola gli alimenti giusti per assorbirla, e arricchire così, il nostro benessere.

Alcuni alimenti, infatti, sono benefici per la nostra salute. Altri, invece, sono negativi, e possono addirittura partecipare all’insorgenza di patologie gravi, come questi 3 cibi da evitare per prevenire infarti e ictus.

La vitamina B6 è contenuta in particolare in alcuni alimenti della dieta mediterranea. Impariamo a sceglierli insieme.

Bastano questi alimenti per fare il pieno di vitamina B6 e rinforzare le difese immunitarie

In estate lo sgarro a tavola è praticamente normale. Ci rilassiamo anche con il cibo, e ci concediamo qualche peccato di gola in più. Ed è giusto farlo, anche se bisognerebbe sempre stare attenti a non esagerare.

L’alimentazione, infatti, incide molto sulla qualità della nostra vita presente e soprattutto futura. Alcuni alimenti possono influire sull’invecchiamento, come questa bevanda che è un toccasana contro Alzheimer e perdita di memoria.

Per prevenire l’invecchiamento cellulare è molto utile anche la vitamina B6.

Dove possiamo trovarla

Come riporta Humanitas Research Hospital, gli alimenti in cui troviamo questa vitamina sono spinaci, patate, legumi, pesce e carni, in particolar modo, quelle bianche. Bastano questi alimenti per fare il pieno di vitamina B6 e rinforzare le difese immunitarie.

Anche nella frutta è presente la vitamina B6, ad esclusione degli agrumi.

Problemi di salute se manca la vitamina B6

La mancanza di vitamina B6 comporta diversi problemi nella vita quotidiana, come debolezza fisica e mentale, insonnia, ma anche ritenzione idrica e disturbi del sistema nervoso.

Nei casi più gravi, la mancanza di vitamina B6 può addirittura causare la formazione di calcoli renali e anemia ipocromica.

Problemi in caso di eccesso di vitamina B6

Fino ad oggi non sono stati evidenziati problemi gravi causati dall’eccesso di questa vitamina. Il sintomo più importante che può derivarne è un grande mal di testa.

Approfondimento

Pochi sanno che questo amatissimo cereale economico abbassa il colesterolo e combatte la stitichezza