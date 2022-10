Cos’è la listeria che sarebbe stata trovata nei wurstel anche in Italia

All’interno di alcune marche di wurstel sarebbero stati riscontrati batteri che provocano listeriosi.

Anche in Italia alcuni prodotti sono stati ritirati dal mercato per evitare danni alle persone.

Il batterio della listeria potrebbe provocare malesseri ed è un patogeno in grado di sopravvivere negli alimenti anche in condizioni proibitive per altri batteri.

Il Ministero della Salute ha effettuato degli studi in base ai quali è emerso che criticità maggiori sorgerebbero per gli alimenti cotti a base di carne e per i salumi.

Cos’è la listeria che sarebbe stata trovata anche all’interno dei nostri wurstel

Il batterio che provoca listeriosi è molto resistente anche a basse temperature. Dunque la refrigerazione non metterebbe al riparo da possibili contaminazioni.

Sopravviverebbe inoltre molto a lungo nei luoghi di lavorazione degli alimenti e sarebbe in grado di contaminare cibi crudi e cotti. Pare che attecchisca maggiormente su prodotti molto lavorati.

Se dovesse capitare di ingerire alimenti contaminati, nella maggior parte dei casi si potrebbero manifestare soltanto delle gastroenteriti lievi. Tuttavia ci sono soggetti che potrebbero sviluppare sintomi gravi. Questo potrebbe accadere agli anziani, alle donne incinte, a chi soffre di diabete ed a tutti i soggetti particolarmente sensibili. Nelle persone più deboli la listeriosi potrebbe addirittura provocare meningite, encefalite o setticemia.

Come evitare il rischio di mangiare cibi contaminati

Per proteggerci, non basta sapere cos’è la listeria che sarebbe stata trovata nei wurstel. Bisogna focalizzare l’attenzione sul fatto che i batteri vengono uccisi da cotture superiori ai 65 gradi ma potrebbero contaminare cibi già cotti.

Dunque per salvaguardare la nostra salute dovremmo tenere separati gli alimenti cotti da quelli in fase di preparazione ed ancora da quelli che verranno consumati crudi. Posate e utensili non dovrebbero essere usati indifferentemente per tutti i cibi, onde evitare che i batteri passino da un alimento all’altro. La stessa cosa dovrebbe valere per le nostre mani, che potrebbero essere veicolo di infezione.

Potrebbe essere una buona pratica quella di riscaldare o cuocere sempre gli alimenti prima del consumo.

Morti e contagiati in Italia per il consumo di wurstel avicoli

Decine di casi si sono verificati nel nostro Paese in diverse Regioni. I controlli avrebbero individuato la provenienza del batterio in alcuni wurstel che sono stati ritirati dal mercato.

È prudente verificare sui siti delle aziende produttrici di questi alimenti per informazioni più dettagliate. Oltre ai wurstel i cibi più a rischio listeria sarebbero i prodotti gastronomici a base di uova, le verdure crude, i formaggi da latte crudo ed i prodotti ittici crudi o affumicati.

