Arrivati dalle vacanze, non sappiamo proprio cosa piantare e ci serve qualche idea per l’autunno. Quindi, ecco cosa piantare ad agosto per avere il pieno di fiori a settembre. Anzitutto, possiamo piantare le Viole, che resistono bene al freddo. Esse vanno piantate tra fine agosto e inizio settembre, dopodiché si può godere dei loro bellissimi fiori fino alla primavera inoltrata. Il tutto, senza bisogno di cure particolari. Si possono piantate sia in vaso che in giardino e amano l’esposizione al sole. Altra bella opzione è rappresentata dai Cavoli Ornamentali, che pure resistono bene al freddo. La loro particolarità è la similitudine con il classico cavolo verza che si pianta nell’orto. Ma la differenza è che non si mangiano. Tuttavia, sono molto ornamentali, quindi potranno abbellire il nostro giardino o terrazzo durante l’autunno e l’inverno. Anche questa pianta va esposta alla luce e gradisce un terreno ben drenante.

Cosa piantare ad agosto per avere il pieno di fiori a settembre

Altra piantagione consigliabile è quella dei Ciclamini: belli, colorati e profumati, sono i fiori ideali da piantare in autunno. Inoltre, sono facilissimi da coltivare e questo rappresenta un motivo in più per preferirli ad altri. Poi, abbiamo l’Erica, di cui esistono diverse varietà, coltivabili in giardino e in vaso. In particolare, la Calluna è la più indicata per la coltivazione in vaso o ciotole, mentre la Sparsa e la Darleyensis sono più adatte alla coltivazione in giardino. Altra pianta ideale per l’autunno inverno, anche molto versatile, è la Veronica, che ci può regalare scenografici fiori blu o rosa intenso. E’ una pianta perenne che si presenta come un fitto cespuglio. Inoltre, è coltivabile sia in vaschetta che in giardino, dove può raggiungere anche grandi dimensioni. Altra idea-giardino è quella di piantare le Conifere, per avere un tocco di verde che dura tutto l’anno. Tuttavia, per scegliere quale sia la varietà più adatta alle nostre esigenze, occorre valutare lo spazio a disposizione.

Altre piante perfette per l’autunno

Una pianta ornamentale, da coltivare preferibilmente in aiuole per il suo aspetto particolarmente decorativo, è la Gaultheria. È caratterizzata da foglie di un verde acceso e da bacche rosse, che rimangono sulla pianta tutto l’inverno. Simile ad essa e con la stessa funzione, è l’Hypericum, che in autunno e in inverno si riempie di bacche ornamentali. Anch’essa, è molto utilizzata per abbellire aiuole e vasi, perché sopporta bene il freddo e si accontenta dell’acqua delle piogge.