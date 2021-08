L’estate, ormai, sta quasi volgendo al termine. Infatti, sembra incredibile, ma le vacanze sono come volate in un lampo. Neanche a rendersene conto che praticamente agosto è quasi finito. Pochi giorni ed entreremo nel mese di settembre, famoso per il cambiamento di temperatura e di ritmi di vita. Infatti, appena inizierà, molti di noi riprenderanno a lavorare e si dovranno occupare nuovamente della propria casa. E, alcuni, dovranno anche pensare al proprio giardino. Questo, infatti, è un periodo importantissimo per prendersi cura del proprio spazio verde. Non si tratta di un compito sempre facilissimo, soprattutto per chi coltiva ortaggi e verdure. Ma qualche segreto e trucco ci sarà sicuramente utile. Uno dei più efficienti è il segreto formidabile che farà crescere velocemente le nostre zucchine rendendole rigogliose. Ma ora vediamo nell’esattezza su cosa dovremmo focalizzarci non appena agosto sarà definitivamente concluso.

Pochissimi sanno che dovremmo piantarlo a settembre nel nostro giardino per risolvere problemi comunissimi

Ci sono fiori e piante che abbelliscono il nostro giardino e lo rendono unico e vivace. Tra questi, molto famosa è l’orchidea, fiore preferito di tantissime persone, caratterizzato da una raffinatezza ed una eleganza senza eguali. Tuttavia, meglio fare attenzione, perché non dovremmo mai avere questo tipo di orchidea nella nostra casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma oltre a questo fiore, ci sono tante altre piante che potrebbero apportare dei benefici incredibili a noi e al nostro spazio verde. Tra queste, per esempio, ne troviamo una piuttosto nota ma di cui pochi conoscono le proprietà. Si tratta del pungitopo, nota soprattutto per le sue bacche di un colore rosso acceso impossibile da non notare.

Il pungitopo, le proprietà dell’arbusto perfetto da piantare a settembre

Un sempreverde con bacche rosse potrebbe rendere il nostro giardino davvero particolare e unico. E sicuramente a tantissimi piace il suo aspetto così allegro ed elegante. Ma pochissimi sanno che dovremmo piantarlo a settembre nel nostro giardino per risolvere problemi comunissimi. Infatti, secondo la medicina omeopatica, questo arbusto è davvero interessante per la nostra salute. Questo grazie alla presenza della ruscogenina, una molecola che potrebbe aiutarci a risolvere situazioni scomode che incontriamo nella vita di ogni giorno. Tra queste, per esempio, possiamo elencare la protezione dei vasi sanguigni o la riduzione del dolore delle mestruazioni. Inoltre, sembra che questa pianta aiuti anche a far diminuire il gonfiore e dia nuova vita alla pelle secca.

Insomma, ha davvero tantissime proprietà di cui potremmo beneficiare. Ovviamente, tutte queste caratteristiche sono per lo più sfruttate nel campo dell’erboristeria. Questo, in sintesi, vuol dire che in questo caso non c’è un consiglio medico con cui possiamo sostenere la nostra tesi. Si tratta semplicemente di informazioni che vengono da questo tipo di cure e che ad alcuni potrebbero sicuramente interessare.

Approfondimento

Ecco il motivo straordinario per cui tutti lo stanno piantando vicino alle cipolle