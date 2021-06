La nostra Penisola da Nord a Sud, da Est a Ovest, ci regala delle perle da far invidia alle baie sugli oceani più rinomate. Ad esempio, l’Isola del Sogno esiste e si trova in questa località adoratissima dagli stranieri, sul Lago di Garda.

Stiamo parlando di Malcesine, lo spettacolare borgo medioevale sulle sponde veronesi del Lago di Garda. Americani, russi, tedeschi, fino al 2019, quando ancora c’era una grande mobilità internazionale, affollavano da giugno a ottobre le rive di Malcesine.

Il borgo degli sposi

La cittadina veronese era richiestissima (e la domanda sta riprendendo esponenzialmente) per la celebrazione di matrimoni nel Castello Scaligero arroccato sulla collina.

La vista dal Castello è davvero mozzafiato e scendendo fra le viuzze strette, costeggiare da caffetterie e negozietti, si raggiungono le spiagge.

Le spiagge sono in prevalenza di sassolini bianchi finissimi e davvero molto pulite, libere o di stabilimenti balneari.

I panorami sono da cartolina: è davvero impossibile non continuare a fare scatti su scatti. Possiamo immortalare le rocce, ricoperte sulle cime di verde, che fanno il bagno nel lago blu cobalto.

L’Isola del Sogno esiste e si trova in questa località adoratissima dagli stranieri

L’Isola del Sogno si trova a pochi metri dalla riva e nei periodi di secca si può raggiungere anche a piedi. Da questo isolotto si possono scorgere degli scorci ineguagliabili.

Le attività da svolgere in questa chicca medioevale sul Lago di Garda sono davvero per tutti i gusti e per tutte le difficoltà.

Ci sono passeggiate panoramiche e agevoli anche con il passeggino. Si tratta di sentieri, asfaltati e non, che attraversano gli uliveti e all’improvviso si aprono a vedute sul lago.

Non dimentichiamoci che Malcesine è rinomata anche per la produzione dell’olio extravergine di oliva Garda DOP.

Malcesine è anche il paradiso degli sport: magnifiche opportunità di sport adrenalinici come il parapendio o l’arrampicata.

Ma l’acqua è sicuramente la più affascinante attrazione del Garda: barca a vela, il kitesurf, windsurf e sup. Grazie ai venti dell’Ora e del Peler, Malcesine è il punto di riferimento per gli appassionati del surf.

Infine non si può non citare il monte Baldo che sovrasta Malcesine con le sue rocce che riservano innumerevoli passeggiate.

Ora sappiamo che l’Isola del Sogno esiste: per vederla basta recarsi a Malcesine sul Lago di Garda!

Se piace il lago anche questa località è degna di una vacanza!