Molti di noi amano coltivare le piante aromatiche in casa. Non c’è niente di più bello che uscire in cortile e raccogliere qualche foglia di basilico o un rametto di rosmarino. Possiamo così condire i nostri piatti in un batter d’occhio e a costo zero!

Alcune piante, però, richiedono molta cura. Per fortuna chi ha poco tempo può optare per un’erba aromatica sorprendente per le sue qualità. Allontana le zanzare profumando di limone questa pianta aromatica perfetta anche in cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Una pianta unica

Quest’erba aromatica sembra più unica che rara. Non solo allontana le zanzare e ha un buonissimo odore. È infatti anche molto bella a vedersi perché i suoi fiori hanno un delicato colore viola. È inoltre una pianta perenne che non richiede molta manutenzione. Non supera i 40 cm circa e può essere fatta crescere sia a cespuglio o a tappeto.

Non bisogna nemmeno potarla. Basta infatti semplicemente rimuovere i rametti secchi ogni tanto. La pianta non richiede nemmeno molta acqua ed è molto resistente. Patisce però i climi troppo freddi e l’umidità. Ma di cosa stiamo parlando? Del timo serpillo!

Allontana le zanzare profumando di limone questa pianta aromatica perfetta anche in cucina

Come già detto, il profumo del timo serpillo ricorda quello del limone. Ciò rende questa pianta perfetta anche in cucina. Possiamo infatti usarla come usiamo il normale timo in preparazioni salate. Ma può essere anche un ingrediente a sorpresa per impreziosire il gusto dei nostri dessert!

In alternativa possiamo usare il timo serpillo anche per preparare tisane e infusi. Secondo la tradizione queste preparazioni possono aiutare contro le bronchiti e per decongestionare le vie respiratorie. È anche utile per il sistema digerente. Chi ama preparare in casa oli, saponi o dentifrici può inoltre usare il timo serpillo che donare un gusto delizioso alle proprie creazioni!