Poche erbe aromatiche bastano a dare al sugo di pomodoro il suo sapore inconfondibile. Un classico della cucina italiana che va preparato con la giusta attenzione, un sugo che non tradisce mai e di cui tutti possiamo andare fieri. Eppure bastano queste 3 spezie aromatiche per trasformare il pomodoro in un sugo divino da sbalordire tutti.

Il classico sugo italiano

Cipolla e basilico e qualche foglia di prezzemolo, sono queste le spezie che si utilizzano per il sugo di pomodoro. Oramai fanno parte della tradizione che caratterizzano il sugo all’italiana. Per prepararlo si mette a soffriggere la cipolla e una volta dorata si versa la passata o le pelati con un bicchiere d’acqua. Si lascia cuocere a fuoco basso aggiungendo verso la fine il sale e l’olio extravergine d’oliva.

L’olio è importante per dare una base grassa al sugo, altrimenti è troppo liquido e non attacca alla pasta. Alcuni utilizzano anche il burro, ma in questo caso bisogna aggiungere del sale, perché il burro abbassa la sapidità.

Cosa diversa sono gli aromi che donano un profumo al sugo. Scegliere gli aromi nel modo giusto è importante perché non devono coprire, ma esaltare il gusto del pomodoro. I classici aromi da aggiungere al sugo sono la cipolla, soffritta o meno, qualche foglia di prezzemolo e di basilico freschi.

Bastano queste 3 spezie aromatiche per trasformare il pomodoro in un sugo divino da sbalordire tutti

Se cerchiamo un sugo con aromi leggermente diversi allora possiamo provare i seguenti.

Prima di tutto va detto che gli aromi si esaltano se aggiunti al pomodoro “a freddo” e non soffritti. Versiamo allora le pelati o la passata nella pentola e aggiungiamo un bicchier d’acqua. Mettiamo il sugo sui fornelli a fuoco molto basso, perché la cottura che dura almeno un’ora dona un sugo eccezionale.

Aggiungiamo al pomodoro uno spicchi d’aglio oppure della cipolla tagliata fine. Come spezie aromatiche utilizziamo una presa d’origano di montagna, tre o quattro grani di finocchietto selvatico e pochi granelli di caffè macinato. Il finocchietto serve a rendere più profumato e digeribile la salsa. L’origano è una spezia che si sposa bene col pomodoro e col finocchietto. I pochi granelli di caffè macinato aiutano a dare al pomodoro un gusto speciale.

Ecco anche due trucchi per preparare un sugo di pomodoro.