L’inflazione non è un problema per i mercati, forse lo è per gli addetti ai lavori che continuano a discutere sui se e sui ma. Il nostro consiglio è di concentrarsi invece, come al solito sulla tendenza dei grafici e sul premio per il rischio, al rialzo la prima, e a favore il secondo. Non ci sono pericoli al momento, quindi il rialzo dei mercati azionari continua ed ora punta a un top rilevante verso la prima decade di agosto.

Alla chiusura della giornata di contrattazione dell’11 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.716

Eurostoxx Future

4.139

Ftse Mib Future

25.800

S&P 500 Index

4.247,45

La nostra previsione annuale proietta il massimo nella prima decade di agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino all’11 giugno.

I prossimi setup scadranno il 22 giugno, poi il 5 ottobre e poi giorno 8 dicembre.

La nostra previsione per la settimana del 14 giugno

Il minimo settimanale dovrebbe formarsi fra lunedì e martedì ed il massimo nella giornata di venerdì.

Il rialzo dei mercati azionari continua ed ora punta a un top rilevante verso la prima decade di agosto

Quali sono i livelli da monitorare che potrebbero far cambiare la tendenza in corso?

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 14 giugno inferiore a 15.500.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 14 giugno inferiore a 4.075.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 14 giugno inferiore a 25.510.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 14 giugno inferiore a 4.297.

Quale operatività di trading mantenere per lunedì?

Long in ottica intraday e mantenere i Long in ottica multidays. Come potrebbero muoversi i prezzi durante la contrattazione di lunedì? Attendiamo una giornata che dovrebbe avere il seguente andamento: fase laterale per diverse ore di contrattazione e rialzo e poi massimo intraday nelle ultime due ore della giornata.

Come al solito si procederà per step.