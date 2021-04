La stagione dei pomodori sta arrivando. Supermercati e fruttivendoli sono pieni di moltissime varietà di pomodori.

Mangiare un bel piatto di pasta al pomodoro, facendo il sugo espresso con i pomodori freschi, è un piacere indescrivibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

C’è un modo per avere sempre un risultato perfetto, senza bucce e senza acidità.

Ecco i 2 trucchi infallibili per preparare un delizioso sugo al pomodoro con i pomodori freschi in 5 minuti.

Scelta dei pomodori

Qualunque tipologia di pomodorini o pomodori va bene, purché non siano i pomodori da insalata. Queste varietà non sono adatte per farci il sugo. Tutti le altre sì, piccadilly, ciliegini, datterini, San Marzano e chi più ne ha più ne metta.

Trucco uno: sbollentare

Ecco il primo trucchetto. Innanzitutto, bisogna fare una lieve incisione a forma di croce, sull’estremità di ogni pomodoro. Poi, quando l’acqua per la pasta bolle, bisogna metterci i pomodori incisi, prima di buttare la pasta. Aspettare 3 minuti appena, toglierli e immergerli in acqua fredda.

A quel punto si può buttare la pasta. Il sugo sarà pronto prima ancora che la pasta sia cotta.

Aver inciso e sbollentato i pomodori, serve appunto per poterli sbucciare facilmente.

Trucco due: breve cottura

Una volta sbucciati tutti i pomodori, schiacciare uno spicchio d’aglio e metterlo in camicia a soffriggere in una padella. Dopo un minuto, aggiungere i pomodori spellati e spezzarli, ad uno ad uno, con il mestolo di legno.

Tenere sempre il fuoco alto e aggiungere un pizzico di sale e una grattata di pepe nero.

Quando la pasta sarà al dente, farla mantecare nel sugo, aggiungendo delle foglie di basilico spezzettate, un giro di olio extravergine e un po’ d’acqua di cottura.

Il risultato sarà eccezionale. Il sugo non avrà cotto in tutto per più di 5 minuti.

Il secondo trucco è proprio questo: la breve cottura, che non permette ai pomodori di tirare fuori l’eventuale acidità.

Quindi, ecco i 2 trucchi infallibili per preparare un delizioso sugo al pomodoro con i pomodori freschi in 5 minuti.

Buon appetito.