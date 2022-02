I carciofi sono ortaggi deliziosi che arricchiscono le nostre tavole quasi tutto l’anno. Infatti, a seconda della varietà saranno disponibili in primavera ma anche in autunno e in inverno.

I carciofi sono ricchi di proprietà benefiche ma poveri di calorie, circa 47 per 100 grammi. Tra gli elementi più importanti troviamo le proteine, i carboidrati ma anche le vitamine, le fibre e soprattutto l’acqua.

I carciofi ben si adattano ad essere utilizzati in cucina in svariati modi, cotti ma soprattutto crudi.

Da crudi, infatti, possono essere utilizzati per realizzare antipasti favolosi anche in abbinamento con bottarga, sedano e grana.

Oggi si andranno a vedere due ricette molto semplici per gustare i carciofi in abbinamento proprio con bottarga, sedano e grana. Bastano davvero pochi ingredienti per preparare questo antipasto veloce che ci farà fare bella figura con gli ospiti.

Gli ingredienti delle due ricette saranno pressoché i medesimi, ci sarà l’aggiunta di grana in una delle due.

Ingredienti:

10 carciofi;

2 costole di sedano;

1 limone;

1 bottarga di muggine;

olio Evo, quanto basta;

pepe, quanto basta;

Grana, quanto basta.

Bastano pochi ingredienti per preparare questo antipasto veloce ma gourmet con i carciofi che ci farà fare un figurone

Preparare questa ricetta è molto semplice ma la pulizia dei carciofi potrà essere difficoltosa. Infatti per prima cosa bisognerà procedere con la pulizia degli ortaggi che, se non si è particolarmente pratici, potrebbe prendere un po’ di tempo.

Prendere poi il sedano e, dopo averlo lavato, tagliarlo a rondelle.

Durante la pulizia dei carciofi bisognerà mettere le parti commestibili all’interno di una ciotola capiente insieme a mezzo limone spremuto in acqua.

Lasciare i carciofi a mollo per circa un quarto d’ora prima di scolarli.

Nel frattempo prendere la bottarga di muggine e tagliarla a fettine sottili. Dopo aver scolato i carciofi tagliarli in pezzi piccoli e sistemarli con il sedano e la bottarga su un piatto di portata.

Il tutto andrà, poi, condito con dell’olio extravergine di oliva, del pepe e il succo di limone.

Si sarà così pronti per servire in tavola l’antipasto a base di carciofi, sedano e bottarga.

Nel caso in cui si preferisse aggiungere anche il formaggio grana si potrà fare come ultimo passaggio.

Per quanto riguarda le quantità si consiglia di non esagerare con il formaggio perché potrebbe rubare la scena alla bottarga e agli ortaggi.

Qualche scaglia sarà sufficiente per dare sapore al nostro antipasto.