Con l’arrivo del mese di agosto in molti si stanno concentrando sulla raccolta di ortaggi seminati precedentemente e maturi nell’orto.

Sempre in estate sarà necessario occuparsi di diversi disturbi che possono colpire le piante di pomodoro.

Non molti pensano però al fatto che, anche in piena estate, è possibile arricchire l’orto con nuovi ortaggi.

In agosto, infatti, è necessario preoccuparsi della semina di tutte quelle piante che permetteranno di avere un orto invernale rigoglioso. Il calendario dei trapianti, tuttavia, dipenderà molto dalla zona climatica in cui ci si trova.

Oltre ai classici ortaggi invernali, però, nel presente articolo si andrà a trattare di due in particolare.

Ecco cosa piantare e seminare nell’orto ad agosto per raccogliere ortaggi abbondanti in autunno

Soncino

Il soncino, o songino, è una pianta erbacea conosciuta anche come valerianella che appartiene alla famiglia delle cicorie.

Le foglie di questa pianta sono piccole e dalla forma allungata, raccolte in ciuffi. In cucina può essere utilizzata in insalata o in altri abbinamenti come contorno di carne o pesce.

La semina del soncino potrà avvenire anche in agosto e potrà essere fatta in pieno campo.

Per una crescita sana e rigogliosa il terreno dovrà essere mantenuto umido e sarà necessario eliminare le erbacce.

Carciofi

Il carciofo è un ortaggio molto apprezzato e coltivato sin dall’antichità. Le piante di carciofo, a differenza di quelle degli altri ortaggi, sono perenni.

Si tratta di un ortaggio che predilige un clima mite, infatti sbalzi di temperatura e inverni molto rigidi possono danneggiare la pianta.

Per quanto riguarda l’esposizione deve essere soleggiata. Tra i diversi metodi per piantare i carciofi troviamo anche la messa a dimora degli ovoli.

Infatti, si possono riprodurre i carciofi utilizzando gli ovoli, parte di rizoma con una o più gemme. Sarà necessario asportare, all’inizio dell’estate, i rizomi dalle vecchie coltivazioni.

In seguito metterli a germogliare per un paio di giorni prima di procedere alla messa a dimora che potrà avvenire fino alla metà di agosto.

Importante non dimenticare che i carciofi richiedono spazio, per questo motivo è necessario prevedere uno spazio adeguato. Ecco, quindi, cosa piantare e seminare nell’orto ad agosto per raccogliere ortaggi abbondanti in autunno.

Cura

Dopo aver trapiantato ortaggi ad agosto, però, sarà necessario averne molta cura. Infatti, il sole caldo e la poca acqua potrebbero danneggiare velocemente le nostre piantine.

Sarà necessario proteggerle dalla calura estiva intervenendo con reti ombreggianti.

Per quanto riguarda le annaffiature dovranno essere effettuate nelle ore serali o la mattina presto in maniera costante.

Infatti, è molto importante che la terra attorno alle piante non diventi secca e arida.