Manca poco al Natale ed è già tempo di pensare a come abbellire casa per l’occasione. Ogni anno ci mettiamo di buona volontà e allestiamo con cura presepe e albero, in attesa del grande giorno.

Vedere sempre le solite decorazioni, però, alla lunga potrebbe stufare. Se abbiamo del tempo da dedicare al fai da te, possiamo provare con alcune idee alternative che daranno un tocco di classe alla nostra casa. Ecco gli spunti creativi che abbiamo pensato per illuminare gli occhi degli ospiti questo Natale.

Bastano pochi euro per addobbare casa con queste decorazioni natalizie belle da far invidia ai vicini

Non c’è niente di meglio che passare le feste circondati dalla giusta atmosfera casalinga. E pensare che avremo pure la soddisfazione di averla creata proprio noi.

Per le idee che proponiamo servirà poco tempo e una spesa minima. In effetti, bastano pochi euro per addobbare casa con queste decorazioni natalizie belle da far invidia ai vicini.

Addobbi semplici e creativi

Per il primo spunto ci serviranno solamente dei cartoncini, un pennarello e un paio di forbici. Disegniamo sulla superficie di cartone le forme che preferiamo. Possiamo fare una luna, delle comete o qualche cuoricino.

Fatto questo le ritagliamo e avvolgiamo attorno più volte il filo di un gomitolo. Per un effetto migliore consigliamo di utilizzare fili di colore diverso.

A questo punto facciamo un buchino in alto a ciascuna forma e vi facciamo passare un ulteriore filo. Ora possiamo finalmente appendere tutto dove preferiamo.

Delle simpatiche palline

In una ciotolina, mescoliamo della colla vinilica a un goccio d’acqua. Poi ci procuriamo dei palloncini, che gonfieremo poco. Non dovranno risultare più grandi delle classiche palline di Natale.

Ora prendiamo il filo di un gomitolo di lana e lo passiamo nella colla. Facciamo più giri attorno a ciascun palloncino, lasciando però degli spazi liberi.

Infine, aspettiamo che la colla asciughi, prima di togliere il palloncino dal gomitolo bucandolo. Ci resteranno in mano delle graziose palline decorative che potremo appendere o posizionare dove più ci piace!

Una stella davvero originale

Per questa idea dovremo procurarci dei bastoncini di legno, come quelli dei gelati. Ne incolliamo un po’ uno sull’altro, dandogli la classica forma a stella.

Dopodiché, immergiamo uno spago nella colla diluita, come abbiamo fatto in precedenza per le palline. Non ci resta che avvolgere ripetutamente il filo attorno alla forma di legno e attendere che asciughi tutto.

Posizioniamo la nostra magnifica stella sopra l’albero o dove pensiamo che faccia più colpo. Se amiamo il fai da te, ecco anche qualche addobbo originale alternativo al tradizionale albero di Natale per accogliere le feste.