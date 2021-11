Sciogliere tosse e muco può sembrare un’impresa ardua. Con il primo freddo, è normale essere colpiti dai primi malanni di stagione. In questo periodo le difese del sistema immunitario si abbassano. Per questo può accadere che lascino passare batteri o virus.

Purtroppo la tosse può darci davvero filo da torcere. In casi estremi può far trascorrere intere notti insonni. Infatti, capita spesso che, appena coricati al letto, si venga colti da tosse e spasmi fortissimi. Per non parlare del muco, che invade le vie respiratorie generando catarro.

Quando si viene colti da una di queste condizioni, l’unico modo per stare meglio è restare al caldo. Ma ci sono dei rimedi naturali che potrebbero aiutare a smaltire i sintomi. Contro freddo e malanni di stagione ecco la regina delle tisane che potrebbe essere utile per liberarci da muco e tosse.

Infatti, non c’è nulla di meglio che una tisana per scaldare il corpo. Ancor meglio se è fatta con ingredienti che favoriscono l’espettorazione e rinforzano il sistema immunitario. Scopriamo insieme come preparare facilmente questa tisana e quali ingredienti usare. Potremmo vedere immediatamente un miglioramento della nostra condizione, sin dalle prime somministrazioni.

In un articolo precedente avevamo parlato della deliziosa crostata d’autunno con un ingrediente segreto che potrebbe aiutare contro malanni stagionali e problemi intestinali. L’alimentazione, infatti, può aiutare notevolmente il nostro corpo a rinforzarsi. Oggi, invece, spieghiamo come fare una tisana casalinga riscaldante con 2 ingredienti naturali.

Il primo ingrediente si può trovare facilmente facendo una passeggiata nelle nostre campagne. Si tratta della Rosa Canina, un arbusto che assomiglia alla pianta di una rosa. Pochi sanno che all’interno delle piccole bacche rosse di questa pianta si nascondono proprietà preziose per la salute.

La loro polpa acidula è ricchissima di vitamina C, fondamentale in inverno per mantenere alte le difese immunitarie. Tra le altre proprietà riconosciamo quelle vitaminizzanti, astringenti, diuretiche e antinfiammatorie. La bacca della rosa canina, inoltre, viene usata come tonico ed energizzante.

Il secondo ingrediente, facile da trovare in erboristeria a costi bassi, è la malva. Questa pianta ha proprietà diuretiche, lassative ma soprattutto antinfiammatorie. La sua azione espettorante potrebbe essere utilissima in caso di muchi sedimentati nell’apparato respiratorio. Viene anche usata per curare la tosse secca e la bronchite.

Come preparare la tisana

Per preparare la nostra tisana con azione riscaldante e mucolitica bisogna aver raccolto qualche bacca di rosa canina. Poi, prendiamo le foglie di malva. Ora mettiamo dell’acqua a bollire. Quando è bollente, spegniamo la fiamma e gettiamo nell’acqua qualche foglia di malva e 2 bacche. Dopo 10 minuti la tisana è pronta.