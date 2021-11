Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima poiché attraverso essi è possibile cogliere tutte le emozioni, anche quelle più nascoste. Infatti, possiamo ingannare una persona in mille modi ma mai con lo sguardo. Quello vale più di mille parole.

Ciò nonostante, focalizziamo l’attenzione su una questione che sta a cuore a tantissimi di noi: il taglio degli occhi. Tutte le forme degli occhi sono bellissime, sono semplicemente da valorizzare. Il punto di domanda che tutti ci poniamo è come fare per rendere lo sguardo più seducente. In questo il make-up gioca un ruolo fondamentale e lo sanno benissimo le irrinunciabili make-up artists.

“Artists” perché il trucco è un’arte, vediamo quindi quali sono i “trucchetti” ai quali non potremmo più rinunciare una volta scoperti. Anche per gli occhi piccoli ecco come avere uno sguardo seducente e accattivante con questi segreti da professionisti.

I segreti di bellezza

Chi ha gli occhi piccoli sa benissimo che un trucco pesante con eccessiva matita nera o eyeliner farà l’effetto contrario a quello desiderato. Gli occhi piccoli devono essere ingranditi non rimpiccioliti!

Il trucco che più va di moda e che rappresenta il trucco seducente in tutto e per tutto è lo smokey eyes. Più chiaro verso l’interno e più scuro all’esterno, le sfumature giocano un ruolo essenziale, soprattutto quando si adopera il nero.

Anche se abbiamo detto che il total black sarebbe da evitare, questo particolare trucco è possibile anche per gli occhi piccoli, basta conoscere i segreti dei professionisti. Innanzitutto, possiamo adoperare ombretti scuri ma sarebbe auspicabile evitare il nero. Dopo di che, consigliamo di usare delle ciglia finte voluminose e curvate. In sostituzione, sarà necessario usare un mascara dall’effetto voluminoso da passare più volte.

Anche per gli occhi piccoli ecco come avere uno sguardo seducente e accattivante con questi segreti da professionisti

Date queste premesse, passiamo al make-up vero e proprio. Per rendere gli occhi “otticamente” più grandi, applichiamo nella palpebra mobile un ombretto dalla texture chiara e abbastanza luminosa che già da sé aprirà lo sguardo. L’importante è utilizzarla verso la fine della parte interna dell’occhio, vicino al setto nasale per intenderci, sia sotto che sopra.

Nell’arcata e verso l’esterno, sfumiamo con un ombretto dalla tonalità più scura come un marrone luminoso, per esempio. Nella rima interna ed esterna inferiore, invece, andremo a mettere una matita dalla texture chiara, come il color burro.

Possiamo usare l’eyeliner nero solo nella palpebra ma esclusivamente facendo una linea che si fermi a metà, mentre all’esterno dell’occhio possiamo fare l’effetto Cleopatra. Altro passo importante è l’illuminante sotto la parte più alta della sopracciglia. In sostituzione, possiamo adoperare un ombretto abbastanza luminoso come un bianco o un perlato.

Per chi ha gli occhi grandi, invece, può fare lo smokey eyes usando il nero, anche nella rima inferiore utilizzando la matita nera e l’ombretto sotto sfumato. L’eyeliner è tassativo e la sfumatura dell’ombretto scuro ancora di più. Anche in questo caso è necessario usare l’illuminante sotto le sopracciglia.

