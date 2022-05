Siamo oramai agli inizi di maggio e le temperature cominciano ad alzarsi. Presto quindi sarà il momento di girare con vestiti e gonne, scoprendo le braccia e le gambe. Per questo oggi spieghiamo come impreziosire questo abbigliamento femminile con un accessorio semplice e a prezzi stracciatissimi. Infatti, bastano due nastri di raso per rendere indimenticabile un abito o una maglia senza spalline e non si deve spendere una fortuna. Scopriamo insieme come possiamo fare per rendere meravigliose le nostre mise anche nella stagione calda.

L’arrivo delle nuove tendenze

Il tempo passa e ogni tanto sbucano fuori delle nuove tendenze e colori. A volte, però, certi temutissimi look tornano sempre indietro. Quest’anno infatti si è assistito ad un ritorno in pompa magna degli anni ’90 e del loro capo più rappresentativo: i jeans a vita bassa. Questi però, purtroppo, non stanno bene a tutti, anzi ci sono poche persone che ne escono valorizzate. Queste sono quelle che presentano un baricentro alto e delle gambe chilometriche.

Però per fortuna ci sono anche delle novità interessanti come, ad esempio, i pantaloni a rete, chiamati anche mesh pants o fishnet pants. Questi spesso sono arricchiti da dettagli brillanti. Si indossano sopra i jeans o gli shorts. Vediamo però qual è l’altra tendenza che sta letteralmente spopolando.

Bastano due nastri di raso per rendere indimenticabile qualsiasi look primaverile ed estivo quasi a costo zero

Stiamo parlando delle spalline a fiocco. Queste sono un accessorio totalmente fai da te e semplicissimo da realizzare, che darà istantaneamente un tocco di romanticismo a qualsiasi vestito o top. Prima di tutto è necessario acquistare dei nastri di raso o di seta del proprio colore preferito. È necessario assicurarsi che siano abbastanza lunghi, dato che dovranno essere issati dal reggiseno fino alle spalle. Prendere quindi un reggiseno senza spalline oppure rimuoverle e metterlo addosso, chiudendo i ferretti.

Far passare un lembo di stoffa nella parte interna a contatto con la pelle, in corrispondenza delle ascelle. Lasciare l’altra all’esterno e poi tirare. Alla fine basta assicurare le due parti sopra la spalla creando un fiocco. Fare la stessa cosa anche con l’altra parte. In questo modo si riuscirà automaticamente a rendere particolare anche un semplice top senza spalline, un corsetto o un abitino.

