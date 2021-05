Mantenere pulita la casa è una impresa non da poco. C’è chi ha la fortuna di avere dei collaboratori che vanno così ad alleviare le fatiche relative alla pulizia. C’è invece chi fa tutto da solo.

In ogni caso, chiunque sia ad occuparsi delle pulizie domestiche, una cosa è certa! Si consumano un po’ ovunque quantità enormi di detersivi.

Questo dispendio di detergenti vari non solo comporta l’esborso di denaro ma va ad incentivare l’inquinamento.

Sarebbe opportuno dunque ridurre il consumo di detersivi ed optare, per quelli naturali. Ciò sia per risparmiare sia per rispettare l’ambiente che ci circonda.

È incredibile ma bastano davvero pochi ingredienti che spesso abbiamo in casa per preparare uno sgrassatore naturale, profumato e a costo quasi zero

Tante le volte in cui si vanno ad ignorare soluzioni che abbiamo in casa, che sono sicuramente più naturali oltre che meno costose.

Infatti, è incredibile ma bastano davvero pochi ingredienti che spesso abbiamo in casa per preparare uno sgrassatore naturale, profumato e a costo quasi zero.

Di frequente sentiamo parlare del potere sgrassante dell’aceto. Ma qualora dovesse mancare l’aceto, vi è un altro elemento miracoloso per le pulizie, dal potere non solo sgrassante ma anche brillantante.

Parliamo dell’acido citrico!

L’acido citrico, infatti, economico e multiuso, rappresenta una sostanza versatile utile per la casa e di grande aiuto nelle pulizie domestiche. Per nulla tossico, solitamente viene venduto sotto forma di granuli o in polvere. Costa poco e rappresenta un ottimo coadiuvante per preparare uno sgrassatore naturale e a costo quasi zero.

Andiamo a vedere gli ingredienti

Dobbiamo reperire:

a) una manciata di rosmarino;

b) le bucce di un limone;

c) 2 tazzine di acido citrico.

Basta versare questi ingredienti in 1 litro di acqua e lasciar macerare per circa 7-10 giorni. Trascorso questo tempo, si vanno a filtrare gli ingredienti lasciati a macerare e si versa l’acqua in uno spruzzino. Avremo così uno sgrassatore naturale e a costo quasi zero.

Tra l’altro la presenza del rosmarino apporterà una gradevole profumazione a questo prodotto che abbiamo visto essere sgrassante grazie all’acido citrico.

È incredibile quindi ma bastano davvero pochi ingredienti che spesso abbiamo in casa per preparare uno sgrassatore naturale, profumato e a costo quasi zero.

Questo sgrassatore naturale, oltre ad essere economico, risulterà molto efficace, anche contro lo sporco più ostinato.

Ma vi è di più!

L’acido citrico oltre ad avere questo potere sgrassante, è anche un ottimo anticalcare. Risulterà dunque efficacissimo sulle rubinetterie e per gli igienici.

Ecco, quindi, che lo sgrassatore oltre ad essere naturale e profumato, avrà anche un effetto brillantante.

Abbiamo visto quindi come bastano davvero pochi ingredienti che tutti abbiamo in casa per preparare, a costo quasi zero, un prodotto ottimo sia come sgrassatore che come brillantante.

Senza trascurare che, grazie alla presenza del rosmarino, avrà anche una piacevole profumazione.

Approfondimento

