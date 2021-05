Pochi sanno che è semplicissimo aggiustare in poco tempo la tapparella della propria finestra grazie a questi chiari e pratici consigli

Durante questo ultimo anno abbiamo imparato ad apprezzare al meglio la nostra casa. Ed anche il tempo che passiamo all’interno di essa.

Ce ne prendiamo cura e adoriamo occuparci anche di quei piccoli lavoretti che fino a poco tempo fa non sapevamo fare. E che ci evitano di spendere cifre assurde per vederle fare da un professionista.

Siamo partiti dilettandoci in cucina, abbiamo imparato a sistemare i sanitari del bagno e sappiamo prenderci cura del nostro orto o del nostro giardino.

Ma c’è comunque un lavoretto che resta un mistero. E soprattutto una scocciatura!

La sostituzione della corda della nostra tapparella. Ma non preoccupiamoci, grazie a questo articolo impareremo a sostituirla in un baleno.

La manutenzione della nostra tapparella è un vero incubo: speriamo sempre che la corda non si rovini per poterla utilizzare il più possibile.

Cerchiamo di fare attenzione a non strapparla o attorcigliarla, ma prima o poi capita di doverla sistemare. Ci stiamo già per scoraggiare all’idea di dover passare ore a sistemare questo problema.

Pochi sanno, però, che è semplicissimo aggiustare in poco tempo la tapparella della propria finestra grazie a questi chiari e pratici consigli.

Avremo solo bisogno di una nuova corda per sostituire quella danneggiata ed un paio di forbici.

Alzeremo la nostra tapparella in modo da poter creare un nodo a metà della corda che andremo a sostituire, così facendo potremo lavorare da soli senza alcun aiuto.

A questo punto toglieremo l’asse, situato sopra alla nostra finestra, che copre il rullo che fa girare la tapparella. Taglieremo poi la corda precedentemente fissata e procederemo a rimuoverla.

Subito dopo inseriremo la nuova corda nell’apertura alla base dell’asse che contiene la tapparella. La legheremo al cilindro che fa girare la tapparella e la faremo scendere completamente ad oscurare la finestra.

Ora dovremo solo più svitare il contenitore situato sul lato della finestra e andremo a tagliare la corda che penzola dall’alto ad un’altezza il più possibile vicino al pavimento.

Subito dopo toglieremo la restante corda dalla molla dell’ingranaggio situato nel contenitore appena svitato, ed inseriremo quella nuova. Sarà fondamentale fermare la molla in modo da mantenere carico il meccanismo. Fisseremo, quindi, la corda alla molla ed incastreremo il tutto nel contenitore di fianco alla finestra.

Una volta chiusi l’asse ed il contenitore, avremo concluso la nostra operazione. Potremo finalmente utilizzare di nuovo la nostra tapparella.

Ulteriori consigli pratici

Stendiamo sempre bene la corda prima di inserirla nell’ingranaggio che la farà muovere. Così eviteremo di inserirla al contrario o attorcigliarla e complicarne l’utilizzo.

Inoltre, si consiglia di fare un piccolo foro nella corda per fissarla meglio alla molla che la farà girare. Così sarà molto più facile bloccarla con la vite presente nel meccanismo.

La manutenzione delle tapparelle non sarà più un problema ora che conosciamo anche noi questi pratici e semplici consigli per aggiustarle in poco tempo.

Tutti ci chiederanno il nostro segreto e saremo felici di aiutare amici e vicini di casa.

