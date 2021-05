Ebbene il sole, il vento, lo stress e gli agenti atmosferici in generale condizionano la nostra pelle. Il troppo sole e il troppo freddo possono danneggiare la nostra pelle. Quindi occorre prendersene cura.

Pertanto, se per l’estate vogliamo una pelle perfetta dobbiamo fare queste due cose che non ci vengono mai in mente ma che sono necessarie per apparire bellissime! È sufficiente dedicarci pochi minuti al giorno e il gioco è fatto. Ecco, quindi, due preziosi consigli per far splendere questa estate la nostra pelle.

Step necessario per avere una pelle perfetta quest’estate

Prima regola. Occorre fare uno scrub di qualità una volta a settimana per eliminare le cellule morte.

È preferibile farlo a pelle asciutta. E massaggiare per almeno cinque minuti. Solo così, infatti, potremo dare vita alla pelle spenta e renderla più omogenea.

Detergere il viso per apparire bellissime

Il viso va deterso ogni giorno. Anche se non lo trucchiamo.

Per far ciò, è bene utilizzare un latte detergente naturale. Per assicurarci una pulizia profonda, dobbiamo massaggiarlo e poi rimuovere il residuo con un batuffolo di cotone.

Successivamente, risciacquare con acqua tiepida. Poi, utilizzare sempre un tonico con sostanze tonificanti e astringenti. Delicato e naturale.

In tal modo la pelle apparirà più pulita e giovane. Inoltre, rinfrescare il viso, serve a ridurre i segni di stanchezza. E a pulire in profondità. Così facendo si contrasta anche la comparsa di segni e rughe.

Secondo rimedio per avere una pelle perfetta in estate

Idratare tutto il corpo ogni giorno. Utilizzare, preferibilmente, una crema con vitamina E e olio. In tal modo si ottiene una pelle elastica, con effetti antiossidanti.

La vitamina E, infatti, combatte l’invecchiamento. E protegge la pelle dagli agenti atmosferici esterni.

Insomma, se per l’estate vogliamo una pelle perfetta dobbiamo fare queste due cose che non ci vengono mai in mente ma che sono necessarie per apparire bellissime: ovvero esfoliare e idratare.

