Sarà capitato a tutti di essere un po’ stanchi dell’arredamento di casa. Probabilmente è rimasto lo stesso per anni. A volte certi oggetti sono stati scelti anche per necessità, non proprio perché ce ne siamo innamorati. Forse anche per questo sempre più persone si stanno rivolgendo al fai da te. E un modo per non buttare via quello che non ci serve o non ci piace, dandogli una nuova veste. A volte basta davvero poco. Per esempio, bastano 5 minuti e un ingrediente della cucina per rimodernare la nostra casa dandole un tocco elegante che lascerà tutti senza fiato.

I materiali necessari e l’obiettivo da raggiungere

Un modo veloce per cambiare l’aspetto di un ambiente è intervenire sugli oggetti che ne fanno parte. Si tratta di un’operazione molto meno dispendiosa in termini di tempo, denaro ed energie rispetto a rimodernare un mobile. Pensiamo alle lampade, ai vasi e ad altri contenitori sparsi per casa. Spesso li utilizziamo proprio per dare stile a un ambiente. A meno che non si tratti di oggetti costosi o con un valore sentimentale, questi sono perfetti per il nostro progetto fai da te. In realtà, si tratta solo di dargli una nuova mano di vernice. Però, possiamo andare oltre cambiare semplicemente il colore, ma anche la sua consistenza. Per fare questo avremo bisogno di vernice e del sale da cucina.

Alcuni si staranno chiedendo cosa hanno a che fare vernice e sale. Ebbene, non si tratta di un concetto molto diverso da quello che vede l’unione di sabbia e vernice per pitturare i nostri muri. Infatti, basta aggiungere un cucchiaio di sale fino o semi grosso a un piccolo barattolo di vernice. Accertiamoci che sia una vernice adatta per la superficie che vogliamo dipingere. Per chi vuole assicurarsi che è la copertura duri nel tempo, consigliamo l’utilizzo di un primer.

Lasciamo il sale e la vernice per un paio di minuti. Poi non ci resta che spennellare la nostra lampada e lasciar asciugare. Se abbiamo scelto un sale a grana grossa l’effetto all’occhio e la sensazione al tatto saranno più evidenti. Mentre il sale a grana fine darà un effetto comunque elegante, ma più delicato.