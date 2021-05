La primavera si porta con sé il risveglio della natura, le piante fioriscono e gli uccellini fanno il loro nido. Purtroppo in questo periodo dell’anno anche gli insetti pericolosi si risvegliano e fanno il loro nido. Come ben sappiamo dobbiamo evitare che certi animali trovino la propria casa vicino alla nostra se vogliamo evitare problemi.

Giustamente abbiamo spesso remore a usare prodotti chimici e facciamo bene, come abbiamo visto in questo articolo.

Oggi però vogliamo parlare del metodo migliore per evitare che le pericolose vespe facciano il nido vicino al nostro balcone.

Un problema frequente difficile da risolvere

Soprattutto se viviamo in campagna o vicino a zone verdi, zanzare, mosche e insetti sono una presenza indesiderata molto frequente. Questi animali possono essere nocivi per l’uomo, potrebbero pungere e causare reazioni allergiche anche gravi. Per questo motivo occorre fare di tutto affinché questi non nidifichino vicino a noi.

Oggi in particolare vogliamo parlare delle vespe, una famiglia di insetti sociali che fanno parte dell’ordine degli Imenotteri, così come le api. Queste non fanno il miele ma possono pungerci con conseguenze anche gravi.

Spesso accade in questo periodo che queste volino vicino ai nostri balconi e alle nostre finestre. Sono proprio alla ricerca di un posto in cui creare il loro favo.

È questo il metodo migliore per evitare che le pericolose vespe facciano il nido vicino al nostro balcone

Se non vogliamo aspettare che il favo sia già costruito possiamo prevenire questo problema. Quando sarà già costruito l’unica soluzione è chiamare la disinfestazione.

Se invece vogliamo prevenire questo problema dobbiamo rendere l’ambiente sgradito alle vespe e per farlo c’è un solo modo. Dobbiamo affidarci ai prodotti specifici formulati appositamente per funzionare da repellente contro le vespe. In commercio esistono numerosi spray tutti molto efficaci.

Dobbiamo spruzzare la sostanza sia sulle superfici che sulle vespe stesse.

Si tratta di una soluzione drastica ma indispensabile se vogliamo evitare di trovarci come vicine di casa le temibili vespe. In questo caso è sconsigliato usare prodotti fai-da-te, se vogliamo avere una protezione 100% efficace contro le vespe.