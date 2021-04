Mentre facciamo le pulizie di primavera ci ritroviamo a spolverare degli oggetti che non usiamo da anni. La cosa migliore forse sarebbe liberarsene. Dopo tutto uno spazio più ampio rende una casa più bella e luminosa. Allo stesso tempo forse possiamo evitare di destinare questi oggetti al cestino. Molti di loro, infatti, possono diventare uno spunto per la nostra creatività. Per questo oggi proponiamo un’idea sorprendente per abbellire casa e giardino riciclando i vecchi DVD e CD sparsi per casa.

Tutto il necessario

Vediamo subito di cosa abbiamo bisogno per il nostro progetto. In realtà possiamo farci un’idea di quanto sia facile realizzarlo solo vedendo la lista dei materiali: CD (o DVD), tempera nera, pennello e uno stuzzicadenti.

Prima di tutto puliamo bene la superficie del CD. Prendiamo poi la nostra tempera, preferibilmente un acrilico, e pitturiamo la parte arcobaleno del CD. Potrebbero essere necessari un paio di mani prima che lo strato di nero sia del tutto opaco.

Adesso lasciamo ad asciugare per qualche minuto. Infatti, è essenziale che la vernice sia bene asciutta per il prossimo passaggio.

Prendiamo poi lo stuzzicadenti e cominciamo a creare un disegno grattando sulla parte nera. In questo modo la sagoma che andremo a creare avrà quel bell’effetto riflettente del retro dei CD. Possiamo sempre aiutarci nella creazione del disegno creando i suoi contorni con una matita. Infatti, la superficie creata con l’acrilico riuscirò a trattenere il segno della grafite.

Un’idea sorprendente per abbellire casa e giardino riciclando i vecchi DVD e CD sparsi per casa

Adesso non ci resta che appendere la nostra creazione. Possiamo utilizzare proprio il foro del CD facendoci passare in mezzo un nastro. Creiamo un nodo un fiocco e esponiamo il nostro quadretto fai da te appendendolo a un chiodo. Però, dal momento che il nastro coprirebbe in parte il disegno possiamo sempre decidere di usare gli appendini adesivi. Stacchiamo la pellicola dalla parte adesiva e applichiamola sul retro del DVD. Un altro modo è utilizzare un filo trasparente per un effetto leggero e invisibile.