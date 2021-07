La frutta secca è una componente indispensabile nelle diete che mirano ad ottimizzare lo stato di salute della persona. Attraverso un sistema alimentare completo, infatti, molti studi scientifici dimostrano quanto sia grande il lavoro di prevenzione attuabile su numerose forme di malattia. In un’ottica simile, cerchiamo di scoprire quali sono le straordinarie proprietà che rendono le mandorle veri e propri elisir di lunga vita.

L’invecchiamento cellulare

Le mandorle sono un alimento buono e davvero salutare per l’organismo. Tuttavia, come per ogni cibo, è bene rispettarne l’adeguata assunzione senza esagerare. Quante mandorle si possono mangiare al giorno per stare bene in salute dunque? Generalmente, gli esperti di nutrizione raccomandano come dose giornaliera pari a 30-35 grammi. Questo peso corrisponde a circa 15-20 mandorle in base alla loro dimensione. Le mandorle sono ricchissime di acidi grassi polinsaturi che contrastano l’azione dei radicali liberi contro il deterioramento cellulare.

Ecco perché ne bastano 30 grammi al giorno per rallentare l’invecchiamento facendo il pieno di Omega-3 contenuti nelle mandorle. Gli acidi grassi “buoni” si possono trovare in altri particolari alimenti che ne contengono in quantità davvero apprezzabili come si può leggere nell’articolo: “Una miniera di Omega-3 in questi semi per prevenire malattie cardiovascolari e neurodegenerative”.

Chi assume regolarmente le sostanze nutrienti necessarie all’organismo, favorisce l’eliminazione di numerosi prodotti di scarto conservando un ottimo stato di salute. Ecco perché le mandorle potrebbero diventare per molti un alimento irrinunciabile nella dieta.

Le mandorle sono un ottimo spezzafame, quindi si possono inserire durante gli spuntini di metà mattina o metà pomeriggio ad esempio. Con una manciata al giorno, si potranno subito notare gli effetti di riduzione del colesterolo e della glicemia nel sangue. Inoltre, contengono buone quantità di magnesio che aiuta l’organismo nel metabolismo di lipidi, proteine e glucidi consentendo la produzione energetica. È importante mangiare le mandorle con la loro tipica pellicina marrone in quanto essa è ricchissima di nutrienti indispensabili all’organismo. Rispettando le quantità ideali giornaliere, gli effetti benefici dell’assunzione di mandorle non tarderanno ad arrivare.

Approfondimento

