Quando si parla di pulizie in generale, ma soprattutto di lavatrici e biancheria, i rimedi e i trucchetti non sono mai troppi. A tutti, infatti, piace avere il massimo risultato con il minimo sforzo, magari ottenendo quell’effetto morbidezza, profumo e pulizia che vediamo solo negli spot pubblicitari. Se poi a questo possiamo aggiungere anche una buona dose di risparmio, allora non abbiamo davvero di che lamentarci.

Ma come è possibile avere tutti questi risultati insieme? In questo ci vengono incontro alcuni piccoli segreti di pulizia che non tutti conoscono. Infatti, bastano 3 cucchiai di questi prodotti che presenteremo nell’articolo per un pulito straordinario ed una morbidezza senza precedenti. La buona notizia è che non dovremo spendere cifre esorbitanti ma anzi, si tratta di prodotti che potremmo già avere in casa.

I cari vecchi rimedi della nonna non falliscono mai

Molti dei trucchetti che conosciamo fanno parte di quella che potremmo definire come una preziosa eredità delle nostre nonne. Un testimone passato poi alle nostre mamme per arrivare fino a noi.

Se da un lato infatti i gioielli di famiglia possono far gola, dall’altro anche i segreti del sugo perfetto o del pulito imbattibile non sono da meno. Soprattutto quando abbiamo a che fare con uno sporco ostinato, come quello di sangue, conoscere dei rimedi efficaci può evitarci tanti problemi. Allo stesso modo esistono tantissimi metodi sbiancanti delicati, naturali ed alternativi alla candeggina, che sono proprio frutto dell’esperienza delle nonne.

Tempi, quelli loro, in cui era necessario aguzzare l’ingegno per ottenere il risultato migliore. Tanti dei nostri super prodotti di oggi, infatti, non esistevano, ma soprattutto i soldi non di rado scarseggiavano. Anche per questo è fondamentale custodire certe conoscenze e, quando possibile, approfittarne ancora oggi.

Bastano 3 cucchiai di questi prodotti che quasi tutti hanno in casa per un bucato morbidissimo come quello delle pubblicità

Quello che scopriamo oggi è proprio un metodo “casalingo”, estremamente efficace per ottenere capi morbidi come nuovi. Questo vale soprattutto, ad esempio, per accappatoi e asciugamani, che tendono spesso a ispessirsi e indurirsi.

Questo metodo è meglio come conosciuto come quello dei “3 cucchiai”, e richiede di avere a disposizione bicarbonato, sapone di Marsiglia e acido citrico.

Il primo passaggio consiste nello sciogliere 3 cucchiai di acido citrico in 400 ml di acqua. Mescoliamo il tutto e teniamo da parte questa soluzione per il futuro, magari in un flacone vuoto di detersivo. Versiamo un misurino di questa miscela nel vano ammorbidente.

I 3 cucchiai di bicarbonato andranno, invece, nel cestello, per profumare e igienizzare i capi. Infine, nel vano detersivo, versiamo i 3 cucchiai di sapone di Marsiglia e avviamo il ciclo di lavaggio.

Questi ingredienti, così combinati, regaleranno un pulito strepitoso, una fantastica morbidezza e un profumo delicato.

