Bastano 2 semplici ingredienti per sostituire la farina 00 nei dolci o nelle creme quando occorre

La farina 00 è, senza dubbio, un ingrediente molto conosciuto e ampiamente adoperato in cucina da chi ama cimentarsi ai fornelli. Ci sembra, infatti, indispensabile quando vogliamo realizzare una torta. Oppure quando vogliamo dare vita a una crema. Ma davvero la farina 00 serve sempre necessariamente e può essere considerata insostituibile? Certamente no e scopriamone i motivi.

Perché potrebbe essere necessaria la sostituzione

Per quale motivo dovremmo cambiare le ricette dei nostri preparati? Perché, semplicemente, potrebbe capitare di trovarsi in casa improvvisamente sprovvisti della farina 00. Magari proprio quando si stava pensando di realizzare una torta da servire agli ospiti invitati a pranzo.

Bisogna dire, poi, che la farina 00 contiene la proteina del glutine. Per cui qualcuno dei nostri invitati, o anche noi stessi, potremmo esservi intolleranti. In questo caso sarebbe sconsigliabile preparare dolci o creme con la farina 00. Ma non dobbiamo pensare di rinunciare a queste portate, perché bastano dei degni sostituti, utili all’occorrenza. Che ci permettono anche di non rinunciare al gusto.

Bastano 2 semplici ingredienti per sostituire la farina 00 quando non la abbiamo o in caso di intolleranze

Senza dubbio, nell’ambito della preparazione dei dolci, la farina 00 è molto presente. Con essa possiamo, infatti, preparare il pan di Spagna, la pasta frolla o la friabile pasta brisée. E anche torte, muffin, biscotti, cupcake e bignè. Tuttavia, se non la abbiamo o siamo intolleranti al glutine, possiamo sostituire la farina 00 con la fecola di patate.

Questo ingrediente, privo di glutine, viene solitamente adoperato in qualità di addensante e per rendere le torte più soffici. La fecola di patate è, inoltre, insapore e inodore, per cui non interferisce con il gusto finale delle preparazioni. Usata per i dolci aiuta, in modo particolare, la lievitazione, assicurando friabilità e una consistenza soffice agli impasti. Ma come compiere esattamente questa sostituzione? Nella ricetta, la fecola di patate va sostituita alla farina 00 nella proporzione di 1/3. Vediamo ora il secondo ingrediente che può sopperire l’uso della farina 00 all’occorrenza.

La maizena

L’altro ingrediente che può aiutarci a sostituire la farina 00 è la maizena. Chiamata anche amido di mais, ha una consistenza polverosa e, a occhio, sembra essa stessa una farina. Assente di glutine, rende i dolci molto morbidi e può essere particolarmente utile per la resa delle creme. In particolare, la maizena può essere adoperata per realizzare la crema pasticcera senza farina.

Ma come calcolare le dosi? Possiamo dire che, solitamente, due cucchiai di farina 00 corrispondono a 1 cucchiaio di maizena. Per cui, in una ricetta i grammi di farina 00 potranno essere dimezzati, parlando di maizena. Dunque, abbiamo capito che bastano 2 semplici ingredienti per sostituire la farina 00 e sono la fecola di patate e la maizena.