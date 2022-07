Anche chi ama cucinare in estate cerca di preparare piatti veloci e che non richiedano preparazioni elaborate. Il caldo intenso e la grandissima gamma di verdure a nostra disposizione in questi mesi ci spingono a consumare piatti freschi e poco calorici. Non è un caso se a conquistare le tavole estive sono sfiziose e ricchissime insalate di riso, ma anche di pollo, pasta o tonno. Per un pranzo o una cena veloce, possiamo usare 2 ortaggi che con molta probabilità ognuno di noi ha già nel frigorifero. Stiamo parlando di zucchine e melanzane che tantissime persone preparano ripiene, al forno o grigliate. Oggi invece vogliamo consigliare questa freschissima ricetta che ci permetterà di portare a tavola in pochi minuti un piatto sfizioso e gustosissimo.

Ingredienti

300 g di zucchine;

1 melanzana lunga;

100 g di yogurt greco;

1 pomodoro;

un ciuffetto di coriandolo fresco;

6 foglie di menta fresca;

2 cucchiai di olio EVO;

sale q.b.

Bastano 2 minuti per preparare questa fresca e sfiziosa ricetta con melanzane e zucchine invece di farle ripiene o gratinate

Laviamo con cura la melanzana e le zucchine, dopodiché rimuoviamo il peduncolo e le estremità di questi ortaggi. Tagliamo a rondelle sottili le zucchine, aggiungiamo il sale e facciamole spurgare. In questo modo, elimineremo il sapore amarognolo che contraddistingue molte zucchine.

Tagliamo la melanzana nel lato lungo e facciamo in modo di ottenere circa 12 fettine sottili. Facciamo scottare su una padella rovente le melanzane a fette da entrambi i lati per 2 minuti dopo averle salate leggermente. Teniamo da parte le melanzane e lasciamole intiepidire.

Strizziamo per bene le zucchine in modo da rimuovere l’acqua di vegetazione e mettiamole in un recipiente. Intanto, laviamo e puliamo il coriandolo e la menta. Tritiamoli finemente ed aggiungiamoli alle zucchine. Uniamo anche lo yogurt greco, l’olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale. Mescoliamo il tutto e distribuiamo questo composto in modo uniforme sulle fette di melanzane. Infine, tagliamo il pomodoro a cubetti e disponiamolo sulle melanzane. A questo punto, non ci resta che avvolgere ogni fetta di melanzana su sé stessa in modo da formare gli involtini.

Consigli

Bastano 2 minuti per preparare questa fresca ricetta leggerissima. Consigliamo di tagliare le zucchine a rondelle usando una mandolina per farle molto sottili. In alternativa, per comodità possiamo anche decidere di tritarle ed usarle così per farcire le melanzane. Per consumare questo piatto apprezzando al meglio la sua freschezza, consigliamo di fare riposare questi involtini nel frigorifero per almeno mezz’ora prima di servirli. In questo modo, oltre ad essere più freschi risulteranno ancora più saporiti.

