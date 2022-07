Una delle zone che maggiormente viene colpita dalla perdita di tono muscolare è quella delle gambe e dei glutei. Queste zone, a fronte di un’alimentazione sbagliata e di scarso esercizio, sono le prime a perdere la loro originale tonicità. Infatti quel che non bisogna mai dimenticare è che un corpo in salute, parte dalle buone abitudini e dalla costanza. Non esistono programmi che in una settimana ci doneranno un corpo tonico e snello, così come non esistono diete dimagranti che danno risultati in pochi giorni. Anzi, molti con l’intento di dimagrire in fretta, tendono a saltare direttamente i pasti non sapendo che questo atteggiamento diminuisce la massa magra, rallenta il metabolismo ed aumenta la massa grassa.

Quello che, dunque, serve per avere un corpo tonico e in salute è una buona dieta e la giusta quantità di esercizio fisico.

Da casa

Specialmente negli ultimi anni abbiamo scoperto che possiamo allenarci tranquillamente anche in casa con quello che già abbiamo a disposizione. Pertanto, potremmo avere glutei alti e sodi, cosce più snelle senza accumuli di cellulite e addominali tesi con pratici esercizi domestici.

Partiamo da un esercizio che possiamo eseguire con il semplice ausilio di una sedia. Si chiamano affondi bulgari e consistono nel mettersi di spalle in fronte ad una superficie piana come una sedia o una panca. Poggiamo la punta del piede sulla superficie ed eseguiamo un affondo fin quando il ginocchio della gamba poggiata sulla superficie sfiora terra. Ricordiamo di mantenere la schiena dritta e gli addominali tesi durante l’esecuzione. Con questo esercizio avremo modo di levigare glutei, fianchi e cosce.

Potremmo avere glutei alti e sodi con questi esercizi a corpo libero utili anche per dimagrire cosce e pancia

Se il nostro obiettivo è in particolare la zona dei glutei, esistono esercizi mirati come lo squat o, ancora meglio, gli step up, giudicati tra gli esercizi migliori.

Esistono però esercizi che possono migliorare il tono di gambe, cosce, glutei e addome stando stesi. Quello che dovremo fare sarà assumere posizione supina mettendo sotto i talloni dei fazzoletti o degli stracci per permettere al piede di scivolare. Inarcando la schiena verso l’alto, dunque, spingeremo in modo alterato i piedi facendo lavorare la zona addominale e dei glutei.

Lo stesso esercizio può essere eseguito anche sorreggendoci sui palmi delle mani.

