Basta pettini e spazzole pieni di polvere e capelli! Ecco il metodo facile e veloce per pulirli

Spazzolarsi i capelli è un gesto che compiamo abitualmente più volte al giorno. Per questo è importante utilizzare strumenti e accessori ben puliti. Pochi lo fanno, ma spazzole e pettini andrebbero lavati regolarmente. Nelle prossime righe spiegheremo come fare.

Quando si fanno le pulizie di casa, ogni stanza richiede determinate operazioni ben specifiche. Le mansioni più comuni sono spolverare, lavare i vetri e i pavimenti, fare le lavatrici e stirare. Grande attenzione si presta poi alla pulizia di bagno e cucina, due ambienti in cui l’igiene deve essere ai massimi livelli. Nonostante le attenzioni più scrupolose, capita spesso di dimenticarci di pulire alcuni accessori. Qualche esempio? Le chiavi di casa che maneggiamo di continuo e gli interruttori della luce.

Anche nella stanza da bagno ci sono accessori che andrebbero puliti regolarmente perché sono un ricettacolo di sporco e batteri. Così come vanno puliti infissi e finestre, zone che possono far disperdere il calore degli interni. Spesso, però, ce ne dimentichiamo. Vivere in ambienti puliti e utilizzare accessori altrettanto lindi ci permette di vivere serenamente. Superfici ben nette, magari addirittura disinfettate, sono un’ottima garanzia per tenere lontani da noi germi e batteri, prima fonte di malattie e disturbi di vario tipo.

L’importanza di pulire spazzole e pettini

Tutti abbiamo in bagno almeno una spazzola o un pettine. Sono strumenti che, ogni giorno, donne e uomini utilizzano anche più di una volta. Sono attrezzi che servono per mettere in ordine e disciplinare la chioma. Questi, poiché vengono sempre a diretto contatto con capelli e cuoio capelluto, raccolgono capelli, forfora e grasso. Così come la semplice polvere che c’è ovunque. Proprio per questi motivi, spazzole e pettini andrebbero lavati e puliti molto di frequente.

D’altra parte, pettinare i capelli appena lavati con una spazzola sporca li farà apparire subito grassi, donando un’immagine generale sciatta e trasandata di noi. Di solito, ci si limita ad eliminare con le mani i capelli accumulati tra i denti. Pochi, infatti, sanno come procedere con una pulizia più accurata e profonda.

Basta pettini e spazzole pieni di polvere e capelli! Scopriamo come pulirli

Stiamo per spiegare una tecnica davvero facile e molto rapida. Anzitutto dobbiamo togliere manualmente i capelli rimasti impigliati tra i denti. Dopodiché, immergere pettini e spazzole in una bacinella con acqua calda e 1 cucchiaio di bicarbonato ben sciolto. Lasciare in ammollo per una decina di minuti circa e poi, usando un vecchio spazzolino da denti, strofinare con cura tra i singoli spazi. Al termine di questa operazione, immergere di nuovo le spazzole in acqua pulita per il risciacquo. Al posto del bicarbonato si può usare un goccio dello shampoo che si usa normalmente.

In caso di cute e capelli grassi, aggiungere al composto di acqua e bicarbonato anche un goccio di aceto, che ha proprietà sgrassanti. Stesso risultato anche con qualche goccia di tea tree oil, ottimo antibatterico. Possiamo inoltre usare alcool o aceto di mele puri per le spazzole in plastica. Prestare molta attenzione agli accessori con manico in legno. In questo caso, intingere nella soluzione liquida preferita solo le setole per non rovinare le parti lignee.

Infine, in ogni caso, far asciugare bene all’aria aperta prima di procedere con l’utilizzo. Se si avesse fretta, mai usare la spazzola ancora bagnata perché inumidisce i capelli e rovina la piega. Piuttosto, asciugarla con il phon, impostando l’interruttore sul getto di aria fredda. L’aria calda, infatti, rovinerebbe le setole. E così, possiamo finalmente dire basta pettini e spazzole pieni di polvere e capelli! Per un’ottima manutenzione degli accessori, l’ideale sarebbe procedere con questo trattamento di pulizia una volta alla settimana.