Il soufflé al cioccolato non può mancare tra i dolci di Carnevale: ma non fare questi errori che lo rendono immangiabile

Siamo in pieno Carnevale e molti di noi sono alla ricerca di ricette di dolci. Oggi parleremo di un evergreen: il soufflé al cioccolato. Un dolce semplice e veloce da preparare e che piace proprio a tutti. A patto di evitare questi errori nella preparazione che rischiano di trasformarlo in un disastro.

Il Carnevale è uno dei periodi più allegri e divertenti dell’anno. In questi giorni non mancano le occasioni per le gite fuori porta alla scoperta delle sfilate più belle d’Italia. Allo stesso tempo è un momento d’oro per chi ama cucinare e per i più golosi. Carnevale è infatti sinonimo di straordinari dolci come le chiacchiere, le graffe e le zeppole. E tra i dolci di Carnevale il soufflé al cioccolato non può mancare. Oggi scopriremo quali sono gli errori da non fare se vogliamo prepararne uno degno di un ristorante stellato.

Come montare le uova per il soufflé senza sbagliare

Iniziamo da uno degli errori più comuni. Molti credono che più montiamo gli albumi da incorporare nell’impasto e più il soufflé sarà gonfio e morbido. Nulla di più sbagliato. Facendo così creeremo un dolce pesante e con una punta di sapore d’uovo davvero insopportabile.

Montiamo gli albumi con delicatezza e appena sono bianchi mischiamoli con gli altri ingredienti. È più che sufficiente.

Attenzione all’impasto e ai contenitori

Il soufflé è un dolce semplice ma estremamente delicato. Proprio per questo motivo dobbiamo mischiare albumi, cioccolato, burro, farina e zucchero con grande dolcezza. Altrimenti rischiamo che il dessert si decomponga in fase di cottura, trasformandosi in una informe massa porosa.

Se vogliamo evitare questo brutto inconveniente dovremo fare attenzione anche ai contenitori. Scegliamone un tipo che resista in forno, imburriamoli e stendiamo uno strato di zucchero. Non solo sulla base rotonda ma anche ai lati. Facendo così il dolce non rimarrà attaccato allo stampo a fine cottura.

Il soufflé al cioccolato non può mancare dal tavolo in questi giorni ma occhio alla cottura

Se vogliamo un soufflé che sia allo stesso tempo morbido, cotto al punto giusto e non secco è fondamentale fare grande attenzione alla cottura. È questo il segreto di dolci come la torta di mele e la crostata. Un discorso ancora più valido per il soufflé, dove un minuto in più o in meno potrebbe fare davvero la differenza.

Purtroppo, però, non esiste un tempo valido per tutti. Le variabili sono molte e comprendono il tipo di impasto, la potenza del forno e le sue caratteristiche. Quindi la strada è una sola: controllare spesso il livello di cottura e spegnere il forno quando il dolce sembra “gonfiato” nel modo giusto. Durante questa operazione evitiamo anche un altro errore imperdonabile. Quello di aprire lo sportello del forno per controllare. Creeremmo un cambio di temperatura che potrebbe distruggere il soufflé.