L’acqua di cottura delle patate vale oro! Non buttarla via: ti spieghiamo 5 modi per riutilizzarla in casa e risparmiare

Le nostre mamme e nonne non sprecavano mai nulla. Dalla loro esperienza possiamo imparare l’arte del riciclo e del risparmio. Ricorrere ai rimedi naturali ci aiuta non solo a spendere meno ma anche a preservare l’ambiente. Oggi vogliamo parlare di un prodotto che quasi ognuno di noi butta via: l’acqua di cottura delle patate.

In cucina si creano un sacco di scarti. In realtà, in molti casi, quelli che consideri dei rifiuti sono prodotti preziosi. Quando fai bollire le patate, queste rilasciano l’amido e tante vitamine. Questo prodotto potrà aiutarti a risparmiare molti soldi se sai come utilizzarlo. Se sei curioso di saperne di più continua a leggere questo articolo.

L’acqua di cottura delle patate vale oro: prova subito ad usarla in cucina e rimarrai sbalordito

Come dicevamo, l’acqua di cottura delle patate è ricca di amido, una sostanza che può essere davvero preziosa in cucina. Con questo prodotto potrai dare un tocco di sapore alle tue ricette, ideale anche per chi soffre di celiachia o di intolleranza al glutine. Infatti, devi sapere che l’acqua di cottura delle patate è priva di glutine. Inoltre, l’amido delle patate è un ottimo addensante naturale a costo zero. Prova ad usarlo per dare una consistenza più densa a gustosi sughi, salse e brodi di carne o di verdure: provare per credere!

Non è tutto: con l’acqua di cottura delle patate otterrai impasti e lievitati soffici e gonfi. Dovrai soltanto aggiungerla alla farina e al lievito durante l’impasto. Questo risulterà meno colloso e quindi più semplice da lavorare.

Vuoi una pelle liscia e luminosa? Prova questo trucchetto formidabile

La nostra pelle ha bisogno di cure e attenzioni e spesso usiamo creme anche costose. Le patate sono ricche di vitamine C e B e possiamo usare la loro acqua di cottura per curare la nostra pelle. In caso di scottature o arrossamenti, immergi dei dischetti di cotone nell’acqua di cottura delle patate, strizzali ed applicali sulla pelle. Questo rimedio ti aiuterà ad alleviare il rossore e a lenire dolore e prurito.

Inoltre, se hai la pelle del viso lucida potrai ridurre l’eccesso di sebo usando l’acqua di cottura delle patate. Tampona dei dischetti di cotone sulla pelle la sera prima di andare a dormire e vedrai la differenza.

Hai mai provato ad usarla per pulire e lucidare stoviglie e argenteria? Non potrai più farne a meno

In ogni casa ci sono cimeli ed oggetti in argento ereditati dalle mamme e dalle nonne. Immergili nell’acqua di cottura delle patate. Lasciali in ammollo per circa un’ora e poi procedi al normale lavaggio. Potrai fare la stessa cosa con pentole e posate in acciaio: una volta asciutte splenderanno come non mai. In questo modo, potrai risparmiare un sacco di soldi sull’acquisto di prodotti specifici.

Compri ancora costosi fertilizzanti? Le tue piante cresceranno sane e rigogliose con questo rimedio naturale

L’acqua di cottura delle patate vale oro se la usi per le piante. Lasciala raffreddare ed usala per irrigare le tue piante. I sali minerali presenti come magnesio, potassio e fosforo daranno una marcia in più alle tue piante. Ricorda soltanto di non usare l’acqua di cottura salata perché potrebbe danneggiarle irrimediabilmente.