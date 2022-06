Le zucchine sono le vere protagoniste della stagione estiva. Chi ha un orto avrà già cominciato a raccoglierle e a cucinarle in diversi modi. Si tratta di ortaggi facili da coltivare e ricchi di elementi benefici. Ricche di proteine, carboidrati, potassio, fosforo, magnesio ma anche vitamine e fibre. Le fibre, in modo particolare, sono fondamentali per aiutare il transito intestinale e ridurre, quindi, patologie a carico dell’intestino.

Come si scriveva precedentemente, sono perfette cucinate in decine di modi diversi tra cui le zucchine ripiene, lo strudel di zucchine e, addirittura, la marmellata. Tuttavia un modo, in particolare, risulta molto salutare. Se, mentre nel periodo invernale molti amano mangiare il cavolfiore bollito, in estate la stessa cosa si potrà fare con le zucchine. Portarle in tavola semplicemente bollite, infatti, sarà una vera delizia per il palato e potranno anche essere consumate fredde. Le zucchine utilizzate come contorno o spuntino sono perfette per chi è attento alla linea in vista dell’estate.

Bastano 10 minuti per cucinare le zucchine senza olio in un modo dietetico e light che non farà rimpiangere quelle ripiene

Ci sono diversi modi per preparare le zucchine bollite e farle apprezzare da tutti. Per prima cosa bisognerà prendere le zucchine e, dopo averle lavate sotto l’acqua corrente, eliminarne la parte superiore e inferiore. Questo è il procedimento comune per tutte le preparazioni, da questo punto in poi si potrà agire in modi diversi. Da un lato si potranno mettere a bollire le zucchine intere in una pentola capiente piena di acqua e un pizzico di sale. Si consiglia di farle cuocere circa 7 o 8 minuti, assaggiarne una per verificare la cottura. In seguito scolarle e sistemarle in un piatto di portata. Si potranno consumare calde ma anche fredde nel giro di poche ore.

Alternativa

In alternativa tanti amano consumarle come contorno, in questo caso sarà bene procedere diversamente. Dopo averle lavate e pulite, tagliare le zucchine a fettine e metterle a bollire in acqua. Si potrà aggiungere poco aceto nel caso si volesse dare alle zucchine un sapore migliore. Anche in questo caso la cottura non dovrà superare i 10 minuti per evitare di trovarle sfaldate. Infatti, bastano 10 minuti per cucinare le zucchine senza olio ma in modo dietetico.

Condimento

Tutti coloro che non si accontentano di semplici zucchine bollite potranno condirle in diversi modi. Tra questi sarà perfetto un filo di olio d’oliva con sale e pepe. Oltre a questo si potrà anche insaporire con del formaggio grattugiato, classico o pecorino.

