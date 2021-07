Le zucchine sono ortaggi appartenenti alla famiglia delle cucurbitacee molto salutari e poveri di calorie. Con sole undici calorie per cento grammi sono perfette per essere inseriti in quasi tutte le diete.

In molti, oltretutto, amano coltivarli personalmente nel proprio orto. Della zucchina e della zucca, poi, molto apprezzati sono i fiori da cucinare in diversi modi.

In un precedente articolo si era trattato degli errori da non commettere quando si raccolgono i fiori di zucca (consultare qui).

Le zucchine, infatti sono ricche di fibre e vitamine, un alimento ottimo per tenere a bada la glicemia assunto due o tre porzioni al giorno.

Oltre ad essere consumato nelle maniere più tradizionali, questo ortaggio ricco di calcio, fosforo, magnesio e ferro può essere preparato in maniera diversa.

Nel presente articolo si spiegherà al Lettore come cucinare le zucchine in tre modi insoliti ma che irresistibili che non deluderanno nessun palato.

3 irresistibili ricette alternative per cucinare le zucchine in modo genuino durante l’estate

Il primo modo che si ha per cucinare le zucchine è preparare uno strudel.

Proprio come il classico strudel dolce necessiterà l’utilizzo di pasta sfoglia come base. In seguito, tritare le zucchine e passarle in padella prima di utilizzarle per creare il ripieno.

In seguito, aggiungere della mozzarella e, a piacimento, altri ingredienti tra cui gli affettati.

Il tutto andrà inserito in forno preriscaldato per circa una mezz’ora a 180 gradi.

Confettura

Non molti sanno, poi, che le zucchine sono perfette per essere utilizzate nella produzione di confetture.

Sarà sufficiente tagliare a pezzettini 1 kg di zucchine da mettere in una pentola con 500 grammi di zucchero normale o di canna e una scorza di limone.

Dopo aver aggiunto anche il succo del limone far cuocere per circa quaranta minuti a fuoco lento.

A fine cottura inserire il tutto in un barattolo sterile e chiudere ermeticamente.

Hamburger

Infine, le zucchine possono entrare nella ricetta di deliziosi hamburger. Il procedimento è molto semplice, infatti sarà sufficiente frullare le zucchine e inserirle in padella con un po’ di olio e cipolla.

Fare scaldare il tutto per alcuni minuti e poi lasciare raffreddare e aggiungere del parmigiano, del pangrattato, del sale e del pepe.

Una volta preparati gli hamburger, poi, andranno infornati per circa venti minuti a 180 gradi.

Ecco, quindi,3 irresistibili ricette alternative per cucinare le zucchine in modo genuino durante l’estate.