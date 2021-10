Mangiare sano è importantissimo. Aiuta, infatti, a prevenire e trattare diverse patologie, in primis l’obesità ed il sovrappeso. Abbiamo detto più volte che una alimentazione sana e corretta è alla base di una vita in salute. Tra l’altro, basta adottare piccoli accorgimenti come scegliere prodotti poco elaborati, meglio ancora se preparati in casa. E poi a tavola variare il più possibile, cercando di optare per piatti semplici e genuini.

Ad una corretta alimentazione, va poi associato un po’ di movimento fisico. Con questi accorgimenti sicuramente contribuiremo al nostro benessere fisico e mentale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Basta unire questi 2 ingredienti genuini per un primo piatto velocissimo e gustosissimo che conquisterà proprio tutti

Oggi vi proporremo una ricetta con alla base 2 alimenti che uniti tra loro danno vita ad un piatto cui pochi sapranno resistere. Stiamo parlando della pasta con patate e rucola. Un primo davvero irresistibile, facile da preparare e che conquisterà grandi e piccini.

Tra l’altro questo piatto squisitissimo, è fonte di importanti sostanze nutritive per il nostro organismo.

La rucola, infatti, è un ortaggio ricco di minerali, ipocalorico e dalle proprietà antiossidanti. Questo ortaggio inoltre è molto digestivo e ha proprietà rilassanti, pertanto favorisce il sonno. Quanto alle patate, anche esse sono ricche di proprietà benefiche per il nostro organismo. Favoriscono, infatti, il buon funzionamento dell’intestino, contribuiscono al buon funzionamento del metabolismo, hanno altresì funzioni cardioprotettive. Basta quindi unire questi 2 ingredienti genuini per un primo piatto velocissimo e gustosissimo che conquisterà proprio tutti.

Se poi aggiungiamo che stiamo parlando di due alimenti reperibili tutto l’anno, davvero non resta che provare.

Cosa occorre per circa 4 persone e come procedere

300 grammi di pasta (tubetti oppure gnocchetti sardi);

un mazzetto di rucola;

200 grammi di patate;

1 spicchio di aglio;

Sale, olio e formaggio parmigiano q.b.

In una casseruola andiamo a mettere l’olio e l’aglio sminuzzato. Ė sempre consigliabile togliere il germe all’aglio, così da renderlo più digeribile. Appena questo inizia a soffriggere, aggiungiamo le patate che abbiamo precedentemente sbucciato e tagliato a tocchetti. A questo punto aggiungiamo un paio di bicchieri di acqua e lasciamo cuocere a fuoco lento, per circa 15 minuti.

A parte facciamo cuocere la pasta. Sarebbe preferibile scolarla un minuto prima di quelli previsti per la cottura della stessa.

A questo punto andiamo ad unire la pasta al fondo già preparato con le patate, e facciamo mantecare. Aggiungiamo poi la rucola fresca che ovviamente sminuzziamo e se gradiamo, una bella grattata di formaggio parmigiano. A questo punto non resterà che servire.