Questa fantastica estate che non finisce mai, può essere sfruttata per trascorrere dei fantastici fine settimana. Un’occasione unica per visitare dei luoghi che durante il classico periodo delle vacanze non visiteremmo. In genere durante le vacanze estive e invernali si preferisce le classiche mete come il mare o la montagna. Ma in Italia abbiamo numerosi laghi. Possiamo sfruttare un fine settimana e vivere 3 giorni indimenticabili visitando 3 imperdibili località di uno dei più bei laghi italiani.

L’Italia è ricchissima di laghi più o meno grandi, in particolare il Nord Italia. Il lago di Como, il lago Maggiore, il lago di Garda, sono ricchissimi di luoghi affascinanti e storici. Basti pensare all’incipit del più famoso dei romanzi italiani, I Promessi Sposi: “Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno…”. Sono luoghi perfetti per visite brevi, di uno, due o tre giorni.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

3 giorni indimenticabili visitando 3 imperdibili località di uno dei più bei laghi italiani

Il lago di Garda è il più grande dei laghi italiani ed è ricco di località da visitare. Si raggiunge facilmente in auto grazie alle numerose autostrade che lo collegano con il Nord e Centro Italia. Ma è ben servito anche dalla viabilità ferroviaria. La stazione di Desenzano dista poco più di un’ora di treno dalla stazione di Milano centrale.

Sono moltissimi i luoghi che vale la pena visitare. Per un fine settimana ci potremmo concentrare su tre località in particolare, molto vicine tra loro: Sirmione, Peschiera e Gardone.

Si potrebbe trovare una sistemazione a Peschiera, località da cui sono facilmente raggiungibili sia Sirmione sia Gardone. In bassa stagione sarà facile trovare un albergo affacciato sul lago ad un buon prezzo. La sera del primo giorno e la mattina del secondo, potremmo trascorrerla a Peschiera. Peschiera del Garda è una città fortezza molto particolare di origine medioevale, con ancora presente la cinta muraria che la proteggeva dalle invasioni. Il centro è molto elegante e ricco di negozi e ristoranti.

Il Vittoriale

Il pomeriggio del secondo giorno può essere dedicato alla vista di Gardone Riviera e in particolare alla casa museo di D’annunzio, il Vittoriale. In questo luogo il Vate trascorse gli ultimi 20 anni della sua turbolenta vita. La visita alla Prioria, la casa in cui viveva ed è morto il Poeta, va fatta almeno una volta nella vita.

Altro luogo d’importanza storica è Sirmione, a cui si può dedicare la mattina del terzo giorno. Il centro è circondato dall’acqua e dopo una passeggiata di circa 1 km si raggiungono le Grotte di Catullo. Qui si trovano i resti di una villa romana che la storia narra fosse la residenza del poeta romano Catullo. Sirmione è famosissima anche per le sue terme, a cui si potrebbe dedicare una visita nel pomeriggio del terzo giorno prima del rientro.

Se al lago si preferisce ancora il mare, ecco 3 meravigliose località di mare italiane dove andare in vacanza e trovare ancora caldo.

Approfondimento

Non esiste al mondo un mare con un’acqua così trasparente con questi paesaggi