Basta una sola cipolla per realizzare queste 3 ricette per primi, antipasti e contorni buoni da non credere

La cipolla è spesso annoverata tra i cosiddetti “alimenti poveri” e rappresenta per eccellenza il cibo umile. Tuttavia, come per tutti gli alimenti, non serve che questi siano di grande pregio e valore ma, piuttosto, è necessario conoscere le tecniche giuste per cucinarli.

Di questo concetto ne avevamo già parlato in precedenza rivelando come realizzare una pasta da sogno con l’ausilio di una sola patata.

Di seguito, invece, scopriremo che basta una sola cipolla per lasciare a bocca aperta i nostri invitati con delle preparazioni fenomenali.

Piatto povero a chi?

Cominciamo con la preparazione di un primo piatto tanto umile quanto buono, una comunissima pasta con le cipolle. Qualcuno potrebbe storcere il naso di fronte a questa ricetta ma il risultato sarà sbalorditivo. Quello che dovremo fare è affettare finemente una cipolla rossa ogni 2 persone e metterla a stufare in padella assieme a del burro. Aggiungeremo dunque un pizzico di sale che tirerà fuori i liquidi più velocemente ed oltre a farla cuocere prima eviterà che la cipolla bruci. Bagniamo con mezzo mestolo di acqua di cottura della pasta e attendiamo che la cipolla cuocia dolcemente per 30 minuti. Al termine della cottura scoliamo la pasta direttamente in padella eseguendo la cosiddetta risottatura. A questo punto possiamo mantecare con il formaggio che preferiamo, ad esempio un pecorino. Minimo della spesa, massimo della resa.

Il contorno che non ti aspetti

Le cipolle possono essere usate come contorno? Ebbene sì e possono essere strepitose se fatte arrosto in forno. Per realizzare questo sopraffino contorno dovremo innanzitutto pulire le cipolle privandole della buccia. Successivamente facciamole bollire in acqua per circa 7-8 minuti per poi scolarle e tagliarle a metà. Disponiamole in una pirofila e irroriamo con olio, sale, pepe e, a piacimento, pangrattato. Inforniamo a 180° per 75 minuti per poi terminare gli ultimi 5-10 minuti in modalità grill. Una vera leccornia.

Infine, una preparazione che ben si sposa su primi, secondi e antipasti sono le cipolle caramellate. Tagliamo finemente una cipolla e mettiamola in padella assieme a dell’olio ed una generosa dose di zucchero di canna. Lasciamo che lo zucchero si sciolga per poi sfumare con aceto bianco e lasciamo cuocere a fiamma dolce per circa 30 minuti. Al termine della cottura avremo ottenuto delle cipolle caramellate incredibilmente buone da mettere dentro panini, sulla pasta o per condire dei crostini con formaggio.

